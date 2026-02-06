Izdaja kakva se ne pamti: Sofija obrnula ploču i okrivila Daču i Milenu da su se sklonili od nje, pljušte nikad brutalnije prozivke! (VIDEO)

Obrnula igricu u svoju korist!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Milene Kačavende i Anite Stanojlović o Borislavu Terziću Terzi.

- Žena je ispala blam, više ne zna šta radi. Ona ide sve da dr*ka redom, došla je i pričala da je Vanja pala u hotelu i da se raskrvarila. Ona je izašla i mene napala kao da ne sme ništa da mi se kaže u poverenju, a onda je rekla Vanji: ''Sofija se izletela'', ne nego si ti rekla Sofiji da mi kaže - rekao je Terza.

- Ja sam pričala sa Sofijom, a on tu sad diže neku tenziju - rekla je Milena.

- Ona je odmah drukala Vanju i namestila - rekao je Terza.

- Pričali smo o tome sinoć, ja sam se drala jer se s jedne strane Dača dere na Anđelo i tako dalje. Ja sam pričala i ona je mene pitala: ''Je l' se ti to na mene dereš?'', ja jesam, ali ne na nju nego da bi svi čuli. Mene su oni mnogo povredili jer su se bez ijedne moje reči ogradili od mene. Ja sam se izvinila ako je greška što sam prećutila Terzi, a ona mi je rekla: ''Više neću dati nikome pristup'' - rekla je Sofija.

- Poenta je da ja vezu nemam s Terzom nikakvu, poenta je bila Sofija. Ona poredi prošlu godinu, a ona nije bila sa Terzom. Kada ona kaže da sam joj ja jedini prijatelj, onda mora da balansira na neki način. Terza i ja se nismo ni svađali, a ni raspravljali dok je on došao i rekao: ''Boli me k*rac za njeno dupe''. Sukoba nije bilo s moje strane jer niti sam vikala, a niti urlala. Nema logike da se Dača i ja stavljamo u isti koš, oni su imali mnogo veći sukob. Terza sve vreme hoće da pali vatru, ali to od mene neće dobiti. Ja nikada nisam urlala na Sofiju, ne sećam se da sam ikada urlala na Sofiju - rekla je Kačavenda.

- Beži blamu jedan, Sofija te ugasila sinoć - rekao je Terza.

- Poenta priče je da je Terza rešio Sofiju da skloni od nas da može da vlada, a on sve vreme urla na nas ne mi na nju. Neću da mu dozvolim sukob - rekla je Kačavenda.

- Smiri se i ne mafijaj, ja ti nikad neću dozvoliti da se ponašaš tako prema njoj. Ugasili smo te sinoć, idi blamiraj se i ko svinja lezi - rekao je Terza.

- Da li je u redu da Milena ustane i da se ogradi od mene? Ja nisam rekla ništa, niti sam potvrdila Terzine reči i meni ne može da određuje - upitala je Sofija.

- Završili smo svaku priču - rekla je Milena.

- Izlaze klipovi kako si ti Milena ogovarala Sofiju - rekao je Milan.

- Naravno, pričala sam sa Sofijom to odmah i sve sam joj rekla - rekla je Milena.

- Milena je sada izvrtela, poenta priče je da si ti u pušionici iznela stvari koje mi nismo pričale za stolom. Moja drugarica Milena je bez ijedne moje reči ustala i ogradila se od mene - rekla je Sofija.

- Ukoliko je izgovorila da Terza j*be mamu Dači i da ustane da kaže da ga je ona stvorila, šta ja da očekujem? - upitala je Milena.

- Da je tako kao što ti pričaš, onda ne bi gledaoci rekli da sam u pravu i da ste vi mene izdali - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić