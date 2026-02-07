AKTUELNO

Zadruga

LETI PERJE: Asmin potkačio Daču jer je OVE učesnike naveo kao najzabavnije, pa mu Virijević uputio ŠOK PREKOR! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Učesnici Elite danas biraju najzabavniju osobu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka, Filip i Dača - rekla je Rada.

- Ironija je prava to što ću navesti Ivana Marinkovića. Imali smo brojne svađe, ali iskreno, ti si neko ko meni uvek izmami osmeh na licu, Jovana pevačica i Jovana advokatica - kazala je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuš, Filip i Ivan - kazao je Dača.

- Ja sa Dačom umem da se nasmejem, ali nije mi zabavan. Meni je čudno to što niko nikog od ovih s kojima se druže nisu naveli. - rekao je Asmin.

- Nemoj da mi se obraćaš nakon ovoga - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

