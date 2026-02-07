AKTUELNO

Zanemela: Filip se obratio Aneli Ahmić, ove reči nije očekivala od njega! (VIDEO)

Veliki šef danas je takmičarima "Elite" zadao novi zadatak, a oni morajui da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući. 

- Na prvom mestu Uroš Stanić, ne poštuje nikoga i ne bira vreme i mesto. Na drugom mestu Aneli u odnosu prema Mići. On brani nju i to se vidi, čak i kad nije u pravu, a to je u dosta slučajeva. Aneli, ti to ne ceniš i mislim da Mića to nije zaslužio sa tvoje strane, a ti mu kažeš da je matori jarac i da je odlepio. Svesna si da te brani, gotivi i voli. Treće mesto Anastasija prema Bori jer ga nije poštovala i cena i bila je nezahvalna prema njemu kao prema muškarcu - govorio je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo mesto Aneli jer čujem da priča sada, a ja nju uvek saslušam. Drugo mesto je Boginja. Luka kad priča da volim Anitu i nameće problem, a ja samo komentarišem situacije. Ja ne degradiram ljude, nego samo iznosim svoje mišljenje. Ja kad god komentarišem on kaže da sam ljubomorna i da volim još uvek Anitu - govorila je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

