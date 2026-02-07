Pljuni, pa poliži: Kačavenda izgubila sve prijatelje, pa od muke postala drugaricama sa ženama koje je najviše blatila! (VIDEO)

Šok preokret!

Milena Kačavenda imala je jako buran period prethodnik nekoliko dana, tokom kojih je okonačal skoro sva svoja druženja i obustavila komunikaciju sa osobama sa kojima je provodila najviše vremena.

Po svemu sudeći ona ne može da podnese da vreme provodi sama, pa je sad postala drugaricama sa ženama koje je do skoro najgore blatila, kao što su Dušica Đokić, Jovana Cvijanović, ali i Vanja Živić sa kojom dugo nije pričala jer su imale burnu svađu, ali su u poslednje vreme korektne.

Autor: A. Nikolić