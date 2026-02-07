AKTUELNO

Zadruga

Pljuni, pa poliži: Kačavenda izgubila sve prijatelje, pa od muke postala drugaricama sa ženama koje je najviše blatila! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok preokret!

Milena Kačavenda imala je jako buran period prethodnik nekoliko dana, tokom kojih je okonačal skoro sva svoja druženja i obustavila komunikaciju sa osobama sa kojima je provodila najviše vremena.



Svaki dan šansa za novi blam: Nastavljaju se Alibabina poniženja zbog Maje, otišao korak dalje (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Po svemu sudeći ona ne može da podnese da vreme provodi sama, pa je sad postala drugaricama sa ženama koje je do skoro najgore blatila, kao što su Dušica Đokić, Jovana Cvijanović, ali i Vanja Živić sa kojom dugo nije pričala jer su imale burnu svađu, ali su u poslednje vreme korektne.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

