Prijalo joj je sve: Janjuš progovorio o odnosu sa Milenom, otkrio šta joj zamera (VIDEO)

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Milene Kačavende i Mikija Duduća, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Marku Janjuševiću Janjušu:

- Krenuću od Mikija, ja sam sa njim jedan od najboljih, mislim od novih učesnka. Pronašli smo se u mnogim temamam i nekim koje nisu za pohvalu, ali našli smo zajednički jezik i od prvog dana smo krenuli da se družimo. Ljudoi su za njega pričali da je sek*ualni manijak, ja smatram da je ženskaroš, ali je dobar čovek. On ima svoje mišljenje, ali ga ne iskazuje, on za sebe kaže da nije za rijalitij, on sve radi spontano, ne radi ništa na silu, imao si greške, ali sve se da ispraviti u životu - rekao je Janjuš pa se osvrnuo na Milenu:

- Što se tiče moja drugarice, ona sa ovim rogovorima glčumi neku bogougodnu damu. Moram da kažem da si bila jako pažljiva prema meni, brinula si o meni, radila si dobre stvari za mene, osećam da me voliš, ali tvoj karakter je jako loš, ne mogu da provalim da li neke stvari radiš namerno, nerealno mi je da si takva, ti okreneš priču na svoju vodenicu, ne znam ni sam kako, ne mogu da te provalim. Meni ne ide u glavu odakle ti ovde uopšte, ne znam koga si ti branila, šta si radila, to je boleština. Iskreno ja ne znam ko je MIlena, ne mogu da provalim to. Meni ona nekada deluje da je najbolja žena na svetu, pomislim da bih voleo da je imam za ceo život, a kada se raspravljamo mislim da treba da bude što dalje od mene. Zmeram joj što je prošla mnogo više od svih, a nekada se ponaša najgore od svih, od svih devojaka ovde, na žurkama, i proslavama, moram da kažem da ne smatram da si alkoholičarka, ali ne smeš da piješ, nije to za tebe. Moram da kažem da je bilo svega u našem odnosu - rekao je Janjuš.

- Ne mislim da on spušta loptu, a ovo sada što priča, ja da sam okretala priču, nisam, ja sam u Eliti 7 stala na drugu stranu, ali neka on kaže šta mislim - dodala je MIlena.

- Meni je malo morbidno da ona ustaje ovde i priča da je zaljubljena u mene, sa koliko godina. Ona je meni ljubomorisala na moje odnose sa devojkama, performanse, ona je tako ljubomorana, ali sam ja ćutao da ne bi bilo rasprave, ljubomorisala je na sve, i na Maju i Aneli, a onda je ona prebacila da sam ja ljubomoran na Mikija. Moram da kažem da kada je bilo ono za Anđela, ne može da me ubedi da joj to nije prijalo, ona je sama sebe ugrozila pričom o tome. To svi mislie, to misli i Dača i tvoji sadašnji i bišvi prijatelji. Ne mogu da nominujem Mikijevu partnerku, nominujem MIkija - rekao je Janjuš.

