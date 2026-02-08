Ti si fanatik, cinkaroš i drukara: Anđelo nahvalio Mikija, pa vratio Kačavendi milo za drago (VIDEO)

Ne štedi reči na njen račun!

Voditeljka Ivana Šopić nakon kratke pauze, dala je reč Anđelu Rankoviću kako bi izneo svoju nominaciju.

- Eto šta ti je rijaliti. Na početku svađa sa Mikijem i frka zbog Milene Kačavende, gde smo mnogi stali u njenu odbranu, a onda moja svađa sa njim i sada sede jedno preko puta drugoga. On i ja smo bili skroz korektni, ništa loše nisam mislio o tebi, ne mislim ni danas. Sve je bila neka muška svađa, neke prozivke, ja s tim nemam problem, ja imam problem s nekim ko vređa moju porodicu i ko je kvaran i udara nisko. Ja sam ti govorio da si prost i ograničen, to je zato što jeste tako bilo, jer nisi svestan koga štitiš i šta je to, pa se na kraju ispostavilo da si ti u sukobu sa Zoricom. Ti si jedini učesnik s kojim komuniciram, a da sam imao svađu. Mislim da nisi neko ko je zao i kvaran, vodiš svoj život i svoju politiku, neko si ko jako voli svoju porodicu i štiti i mislim da si ispravan momak. I dalje smatram da si nerčik, ali si poradio na tome - rekao je Ranković, te je nastavio:

- Što se tiče Milene, ne znam, kada pogledam, vidim da je treću sezonu ovde i da stavlja ove zmije po glavi i po rukama, evo majke mi...Ozbiljan prevarant, folirant, spremna si da prodaš i izdaš svakoga, nesvesno neke ljude da, neke svesno, smatram da si cinkaroš i drukara. Krivo mi je kada stvorim neki utisak, pa onda sve to promenim i dopustim ljudima da mi se približe. Ti si ozbiljan fanatik, živela si život na tuđim leđima, žena si koja je željna javnog eksponiranja, žudela si da budeš poznata, da o tebi pričaju i pišu mediji. Preko svoje kume si to dobila, s kojom si se družila preko 25 godina, pa se nalazite sada na sudu. Dovoljno mi je to govorilo o tebi kao o osobi, zaj*bao sam se što sam dozvolio da se ti izviniš meni. Ti si pričala o meni sve najlepše i najbolje na podeli budžeta, tada, iz te situacije, čoveku treba da bude jasno ko si ti i šta si. I da ne pričam o tvom životu, ti si za pet meseci imala najboljeg prijatelja Bebicu, Teodoru, Terzu, Janjuša, Sofiju, mene i Vanju, to su ti kao najbliži. Ti Milena Kačavenda nemaš stav, ti si drčna, arogantna i bezobrazna...Ti da imaš stav, ne bi pričala sa ljudima koji su tražili tvoju adresu da ti zapale kuću. Izdala si i prodala si Vanju, pričala si da si joj pozajmila pare, mene si kao nešto nameštala, pričaš o sinovima koji gledaju tuđe poruke, govorila si da imaš kombinacije sa Bebicom, nju si nazivala ku*vetinom i dr*ljom, a znala si čak za te stvari i veselila si se. Terzi si počela da pričaš o ljudima spolja, ti koja si žena kao s kodeksima. Rekla si da je Sofija spremna da gazi preko mrtvih, pa si rekla da nije ušla u vezu s Terzom jer je on Kristijano Ronaldo, nego jer je bio dobra tema. Nikada nikome nisi rekla "izvini", osim meni. Osim što si izdala prijatelje, ti u raspravi i u svađi s drugim spremna si da uvučeš ljude. Pokušala si da slažeš da je meni Marko rekao nešto za Vanju, to je takva laž, jer Marko i ja nikada nismo pričali ništa o parama i ostalo. Ti si ozbiljan lažov, mene gledaš u oči i lažeš za neke stvari. Ne mislim ništa lepo o tebi - rekao je Anđelo.

- Da li veruješ da je ona iznela to vaše dopisivanje jer je mislila da ćeš da je namestiš ili, kako si rekao, se iskompleksirala - pitala je Ivana.

- Iskompleksirala se! Ona mnoge stvari ne pamti, pa su njen odbrambeni mehanizam uvrede i psovke, kao što je krenula da se vadi da je ona čekala da li ću ja nju nešto ili neću. Zamisli to, ona mene vređa i mene i moju porodicu, a ona je to iznela?! Sve je istina što sam rekao, "ćuti" nije značilo to što ona kaže, mi smo bili dobri, a pričala je "ćuti". To je ono kao što je rekla Mikiju: "pomeri se od mene", znamo šta to znači, a to je: "da ne napravimo pičvajz", ona je htela da se izvuče na punjač da je pripremila teren za mene. Nebitno je sve, bitno je što je posle svega toga ovde imala prisan odnos sa mnom. Šaljem Milenu, ostavljam Mikija - rekao je Anđelo.

- Crkavala sam od smeha. Što se kerefeka tiče, to mi je najveći utisak ostavilo. Ja ću da podsetim da je Anđelo Ranković bio moj odabrani ginekolog u sedmici, kada je govorio da sam u klimaksu, pa je shvatio da nisam toliko baba, pa je poželeo da je poseduje - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić