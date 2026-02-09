Ti si mene poljubio, prišao si mi otpozadi! Jakšićka HITNO DEMANTOVALA Luku, Dudić podržao njenu stranu priče! (VIDEO)

Šta će sad?

Kada je dala mali budžet Luki Vujoviću, Aleksandra Jakšić ga je odmah upalila, te je napravio haos.

- Smatram da si ozbiljan folirant, ostavila si otvoreno da sam ti nešto uradio da sam te mazio po kosi, ja sam se tad odvojio od tebe. Ti se namećeš, katastrofalno je ovo za Janjuš jer te je odbio da mu daš mali budžet - rekao je Luka.

- I ti si me poljubio, prišao si me otpozadi, nisam ja njega ljubila, nego je on meni prišao otpozadi - navela je Aleksandra.

- Ovi veliki budžeti muškarcima govore o tebi, sve si dala muškarcima, nisi uspela da stekneš prijateljicu. Ne zanima te ni Anđelo ni Dudić. Grlila si Boru kad je Anastasija ušla sa njim u vezu, onda si grlila Dudića zbog Kačavende - vikao je Luka.

- Ja sam nju zagrlio, ne ona mene - rekao je Dudić.

- Vi to radite, a onda okrenete kako ja to radim - rekla je Jakšićka.

- Nisam čuo da je ona na tebe povisila ton, a ti se dereš non-stop, ne blamiraj se - rekao je Ivan Luki.

Autor: R.L.