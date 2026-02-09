Totalni fijasko Aleksandre Jakšić: Cimeri žestoko osudili njenu podelu budžeta Mileni Kačavendi, ona pokušala da se opere, pa otišla još dublje u kanal! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Saletu Luksu kako bi prokomentarisao podelu budžeta Aleksandre Jakšić.

- Ja bih prvo Ivana osudio jer je ona rekla da je on njen mentor bio. Ivanov pacijent je umro. Ona je žena koja je izdala svoje prijatelje, to je taj jeftini rijaliti. 200 puta ku*avelo , pijana si... Kanal Morača totalni. Kači se na teme, ispada smešna. Ako Janjuš treba da dobije kolače, ja trebam sarmu. Ona je nula od čoveka - rekao je Sale.

- Osuđivala je svačiju podelu, a ona sama nikome nije rekla ništa. Hoće da spusti loptu, pogubila se. Milena je danas uništila. Uništila se danas - rekao je Asmin.

- Ti bi se ponašao normalno da si dobio drugi budžet - rekla je Aleksandra.

- Ne mogu da je osudim što pije kad ja pijem. Što bih ja od tebe očekivao više? - pitao je Asmin.

- Od mene ne možeš da dobiješ, imali smo već jednu svađu. On mi je rekao da n ezaboravim da ispoštujem Kačavendu i Miću. Za mene je pet hiljada isti đavo, a ja sam ispoštovala mog druga Pečenicu - rekla je Aleksandra.

- Drug al u ku*cu - rekla je Milena.

- Podela je fijasko! - rekao je Terza.

- Kad si mogla Bori iz ličnih razloga da ne daš mogla si i Kačavendi. Ona je danas u pismu odlučila da li će da ispoštuje. Meni da dođe moj otac i kaže da ispoštujem Boru, nema šanse, to je moj stav - rekla je Matora.

- Meni je bitnije da ispoštujem druga nego da ispadnem velika pred vama - rekla je Aleksandra.

Autor: A.Anđić