Od modrica nećeš moći da se opereš: Teodora očitala lekciju Bebici, on ponovo dokazao zašto je Bog manipulacije! (VIDEO)

Haos!
U toku emisije došlo je do žestoke svađe između Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić zbog Filipa Đukića.
- Posle dva meseca si se setio da mi ne veruješ - rekla je Teodora,.
- Jer se tad nije pričalo - rekao je Bebica.
- Ovo je tvoj teatar, ovako se ne ponašaš u krevetu - rekla je Teodora.
- Koliko sam ti puta rekao da ne praviš situacije - rekao je Bebica.
- Nisam znala da ga je on šišao- rekla je Teodora,
- Šta ćeš ako dođe? - pitao je Bebica.
- Ne može da dođe! Ti mene maltretiraš psihički. Ja neću da me štipaš i da mi se tako obraćaš - vikala je Teodora.
- Ja ne želim da ti dovodiš nas u takvu situaciju - rekao je Bebica.
- Jedino tvoja reakcija dovodi do toga. Razapnite me! Kad si se mirio sa mnom boleo te ku*ac što sam legla sa drugim, a sad mi prebacuješ sa j*benu firzuru - pričala je Teodora kroz suze.
- Hoćeš da okreneš priču, a ja ti ne dam - rekla je Teodora.
- Ja ti verujem da ne gledaš! - rekao je Bebica.
- Ja ti ne verujem da me nećeš štipati više - rekla je Teodora.
- Naravno da se nikad više neće desiti - rekao je Bebica.
- Od modrica nikad nećeš moći da se opereš. Je l' ja tebe treniram da bi me jače udario? - pitala je Teodora.
Autor: A.Anđić