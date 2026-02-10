Od modrica nećeš moći da se opereš: Teodora očitala lekciju Bebici, on ponovo dokazao zašto je Bog manipulacije! (VIDEO)

Haos!

U toku emisije došlo je do žestoke svađe između Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić zbog Filipa Đukića.

- Posle dva meseca si se setio da mi ne veruješ - rekla je Teodora,.

- Jer se tad nije pričalo - rekao je Bebica.

- Ovo je tvoj teatar, ovako se ne ponašaš u krevetu - rekla je Teodora.

- Koliko sam ti puta rekao da ne praviš situacije - rekao je Bebica.

- Nisam znala da ga je on šišao- rekla je Teodora,

- Šta ćeš ako dođe? - pitao je Bebica.

- Ne može da dođe! Ti mene maltretiraš psihički. Ja neću da me štipaš i da mi se tako obraćaš - vikala je Teodora.

- Ja ne želim da ti dovodiš nas u takvu situaciju - rekao je Bebica.

- Jedino tvoja reakcija dovodi do toga. Razapnite me! Kad si se mirio sa mnom boleo te ku*ac što sam legla sa drugim, a sad mi prebacuješ sa j*benu firzuru - pričala je Teodora kroz suze.

- Hoćeš da okreneš priču, a ja ti ne dam - rekla je Teodora.

- Ja ti verujem da ne gledaš! - rekao je Bebica.

- Ja ti ne verujem da me nećeš štipati više - rekla je Teodora.

- Naravno da se nikad više neće desiti - rekao je Bebica.

- Od modrica nikad nećeš moći da se opereš. Je l' ja tebe treniram da bi me jače udario? - pitala je Teodora.

Autor: A.Anđić