Imaš problem s alkoholom: Terzi pala roletna i brutalno isprozivao Sofiju, ona ga provocira na kvarno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Borislav Terzić Terza došao je do kuće Odabranih kako bi rešio problem sa Sofijom Janićijević, ali je tom prilikom žestoko izvređao i spustio.

- Ja gledam kako se ti smeješ, a meni kažeš: ''Mrš u kuću'' - rekla je Sofija.

- Završavam ovu priču - rekao je Terza.

- Samo probaj da odeš, majmune jedan - rekla je Sofija.

- Imaš problem s alkoholom, ne želim ovu priču - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja te gledam bre, ajde probaj da se vratiš na žurku - rekla je Sofija.

- Blamu jedan najveći. Meni otac i majka nisu mogli da određuju - rekao je Terza.

- Je l' si ti pijan, glup ili ti nije dobro? - upitala je Sofija.

- To možeš da pričaš nekom drugom, ajde - rekao je Terza.

- Zakači mi ovo, to mi je važno - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo ti je poslednji put da sa mnom razgovaraš - rekao je Terza.

- Važi dušo, ajde zakači mi - rekla je Sofija.

- Nema dušo, pazi kako pričaš sa mnom - rekao je Terza.

- Ti si pijandura - rekla je Sofija.

- J*bem li ti mater u p*čku - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

