Imaš problem s alkoholom: Terzi pala roletna i brutalno isprozivao Sofiju, ona ga provocira na kvarno! (VIDEO)

Haos!
Borislav Terzić Terza došao je do kuće Odabranih kako bi rešio problem sa Sofijom Janićijević, ali je tom prilikom žestoko izvređao i spustio.
- Ja gledam kako se ti smeješ, a meni kažeš: ''Mrš u kuću'' - rekla je Sofija.
- Završavam ovu priču - rekao je Terza.
- Samo probaj da odeš, majmune jedan - rekla je Sofija.
- Imaš problem s alkoholom, ne želim ovu priču - rekao je Terza.
- Ja te gledam bre, ajde probaj da se vratiš na žurku - rekla je Sofija.
- Blamu jedan najveći. Meni otac i majka nisu mogli da određuju - rekao je Terza.
- Je l' si ti pijan, glup ili ti nije dobro? - upitala je Sofija.
- To možeš da pričaš nekom drugom, ajde - rekao je Terza.
- Zakači mi ovo, to mi je važno - rekla je Sofija.
- Ovo ti je poslednji put da sa mnom razgovaraš - rekao je Terza.
- Važi dušo, ajde zakači mi - rekla je Sofija.
- Nema dušo, pazi kako pričaš sa mnom - rekao je Terza.
- Ti si pijandura - rekla je Sofija.
- J*bem li ti mater u p*čku - rekao je Terza.
Autor: N.Panić