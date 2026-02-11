AKTUELNO

Zadruga

Ponižavajuće: Luka se kod Filipa raspituje kakva je Anita (VIDEO)

Šok!

Luka Vujović i Filip Đukić odlučili su da se pomire, a Anita Stanojlović podržala je njihovu odluku i nije joj smetalo što pričaju o njoj.

- Fića zna da sam iskren i da ovo nikad ne bih napravio da nisam iskren. Ja bih nju j*bao kao k*rvu i to je to - rekao je Luka.

- Znam - dodao je Filip.

- Ajde se jednom zagrlite - rekla je Boginja, a onda su oni to i uradili.

- Filipe, šta mu znači "leptir" tetovaža? Rekao mi je da ti znaš - pitala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa cveta na cvet. Vi ne možete da verujete šta smo mi prošli, a ovo ovde je k*rac. To što smo prošli ne može u knjigu da se napiše - pričao je Đukić.

- Šta imaš loše da mi kažeš za nju? Nemaš ništa - rekao je Luka.

- Pa nemam. Anita, veruj mi ovaj lik... - dodao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

