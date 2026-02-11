Bombastični naslovi napraviće karambol: Insajder Dača umešao prste i zakuvao čorbu, sledi haos! (VIDEO)

Goreće sve!

U toku je emisija ''Ra d io Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić na samom startu ugostili su Daču Virijevića koji će kao i svake srede u ovoj emisiji biti insajder.

- Imamo naslove, ja ću sada da vam čitam - rekao je Dača.

1. Ko je kriv? Boginja, Maja ili Aneli?

2. ''Napravio sam od večeri bajku, a ti meni pakao'' - rekao je Janjuš sinoć Aneli.

3. ''Isti si kao Asmin'' - rekla je Aneli za Miću.

4. ''Sve sam videla, gledaš Teodoru dok ti ona namiguje'' - Sofija je ljubomorisala Terzi.

5. ''To nije Teodora, to je Anita'' - Filip je sinoć zvao Anitu Teodorom.

6. ''Idi spavaj, ne drži mi propoved'' - Aneli je izmarširala Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić