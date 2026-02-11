AKTUELNO

Zadruga

Bombastični naslovi napraviće karambol: Insajder Dača umešao prste i zakuvao čorbu, sledi haos! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Goreće sve!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić na samom startu ugostili su Daču Virijevića koji će kao i svake srede u ovoj emisiji biti insajder.

- Imamo naslove, ja ću sada da vam čitam - rekao je Dača.

pročitajte još

Ne može očima da ga gleda: Alibaba ponovo ponižava Đukića, ova takmičarka ga osudila! (VIDEO)

1. Ko je kriv? Boginja, Maja ili Aneli?

2. ''Napravio sam od večeri bajku, a ti meni pakao'' - rekao je Janjuš sinoć Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

3. ''Isti si kao Asmin'' - rekla je Aneli za Miću.

4. ''Sve sam videla, gledaš Teodoru dok ti ona namiguje'' - Sofija je ljubomorisala Terzi.

pročitajte još

Preforsiraće se ako ovako nastavi: Kačavenda se bacila na ozbiljan trening, ali urlicima završava svaku seriju vežbi! (VIDEO)

5. ''To nije Teodora, to je Anita'' - Filip je sinoć zvao Anitu Teodorom.

6. ''Idi spavaj, ne drži mi propoved'' - Aneli je izmarširala Anđela.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Zgadila mi se: Alibaba doživeo fras i nikad žešće oblatio Maju Marinković, sledi joj pakao! (VIDEO)

Zadruga

Znam istinu: Dača ponovo zapušio usta svima i tek najavio raskrinkavanje Maje i Alibabe! (VIDEO)

Domaći

Plaćao sam joj mesečno samo da ne snima za Onlyfans: Alibaba razvezao jezik i žestoko urnisao Staniju Dobrojević, pa se umešala Aneli i dolila ulje na

Zadruga

Više nikome ne prašta: Kačavenda najavila brutalne obračune na sudu s Zoricom, a ovaj takmičar joj je sledeći na listi! (VIDEO)

Zadruga

NAOŠTRILA KANDŽE! Maja Marinković stigla u Rajski vrt spremna da raskrinka sve!

Domaći

Sama si pričala o sebi da si prostitutka: Sofija žestoko nagazila Minu na samom startu, ona spremna na rat do istrebljenja! (VIDEO)