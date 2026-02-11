Kakva slučajnost: Alibaba opet okrivio Đukića za karambol Boginje i Maje, on mu odbrusio kao nikad do sada! (VIDEO)

Prekipelo mu da sluša više prozivke na svoj račun!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Asmina Durdžića koji je progovorio o haosu Tanje Stijelje Boginje i Maje Marinković.

- Maja trpi provokacije već dva meseca razne. Sad Boginja kaže da joj Maja nije tema, a uvek je komentariše negativno i priča o njoj. Kad ti se neko unese u facu, moraš da očekuješ povratnu. Ja Filipa nisam davio, rekao sam mu: ''Kako možeš da dozvoliš da tvoja devojka vređa Maju?'', a on mi je rekao: ''Sad ću, nisam video''. Filipe, ja tebe ne gotivim samo ti imaš mozak od deteta šest godina, ti si kriv - rekao je Alibaba.

- Kad popijem da - rekao je Filip.

- Ti si kriv što si zvao Boginju pored Maje - rekao je Alibaba.

- Svako odgovara za svoje postupke. Njih dve su punoletne i imaju po 30 godina, šta ja mogu tu - rekao je Filip.

- Ti si nju zvao na krevet i zaspao posle tri sekunde - rekao je Alibaba.

- Jedna vrla bliska osoba Maje i Aneli kaže da je to bio njihov dogovor da ti ostaneš bez partnerke za dan ljubavi - rekao je Dača.

- Ne mislim da je tako. Za mene je normalno da Maja izabere Janjuša, a meni ne treba da imam partnerku - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić