Ismejan pred svima! Mina i Terza misle da Asmin pokušava da opere Maju po svaku cenu, ali da mu ne ide (VIDEO)

Sledi karambol?!

Sledeće pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Zašto napadaš Filipa, samo zato što ga Maja hoće po svaku cenu - glasilo je pitanje.

- Meni to da je smetalo, ja bih ga napao tu noć, a ja sam ga napao i kada je Aneli bila u pitanju, i za Teodoru sam ga napao, jer nema muški stav. Ja juče nisam povisio ton na Boginju, nego sam otišao kod Filipa - rekao je Asmin.

- Asmin ovde po svaku cenu hoće da sve što se vrti oko Maje da nju opravda, opere, da proba da prebaci ljagu na druge ljude. Uopšte mi se ne dopada tok njegovog branjenja, ispada mnogo smešan. Ima pravo, ali mislim da nema stav i karakter...Treba u jednoj situaciji da bude realan kada je Maja u pitanju, ti si najsmešniji u poslednjih mesec dana kada je ona u pitanju - rekla je Mina.

- Svi koji su danas bili u radiju i koji su pokušali da opravdaju Maju, mislim da greše. Okej, razumem da se provociramo, ali ne može fizički kontakt. To je užasno! Što se tiče Asmina, slažem se sa ljudima ovde dosta, rekao sam mu da greši što se tiče Maje. On je večeras pokušao opet da odbrani Maju, hajde i da je odbrani, ona njega posle toga sprda i ponižava i tu ispadaš donji. Sada sedi i ćuti tamo, pošto celu noć radiš za nju i skačeš i boriš se. Posle pet dana će te sprdati i ponižavati za stolom. Filip i Maja, uopšte nije konflikt nastao zbog Filipa, to je negde ženska sujeta. Mislim da je boli što Filip konstantno izdvaja Boginju, a moje mišljenje je da se kanali što skače da brani Maju, a realno, nema opravdanja za ovo što je uradila - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić