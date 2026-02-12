AKTUELNO

Zadruga

Drama u Odabranima! Stanić moli Boru da se pomiri sa Anastasijom, pa mu nudi intimni odnos (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Uroš Stanić prišao je Bori Santani i Anastasiji Brčić u Odabranima, te su tako pljuštale provokacije.

- Borivoje, nisam ja kriv što ti ona to radi, ona ti je adresa - rekao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svako ću ti oko zatvoriti, neće te nijedna operacija spasiti - rekao je Bora.

- Svaka čast Anastasija...Niste u vezi?! Pomirite se, molim vas, zbog mene. Hoću da se pomirite da briše još pod sa tobom - rekao je Uroš.

- U mome telefonu, tvoga imena nema - pevala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da Milica Kemez napolju jede kokice, gleda klipove i sladi se. Ja se izvinjavam Milici Kemez što sam joj rekao pre tri godine da ću joj oteti muža - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dača izdao Sofiju kao nikad! Igra i veseli se s Terzom dok ona plače, Maja došla po Boru da ga urazumi (VIDEO)

Zadruga

Pokušala da demantuje slike! Teodora tvrdila da nije bila u Takijevom stanu, pa porekla, totalno se spetljala u LAŽIMA: Dobro, rekla sam u afektu! (VI

Zadruga

Morališe Luki za Maju, a je*ala se s Karićem: Stanić demolirao Aneli, Kačavenda urnisala Luku, NAJDVOLIČNIJEG učesnika (VIDEO)

Zadruga

Nije mu dao da uđe! Terza provirio kod Milice, Stanić ga oterao: M*š od trudnice kod ljubavnice (VIDEO)

Zadruga

Misli joj ne daju mira! Mrvica odvukla Terzu sa strane u nadi da će definisati odnos posle vrele akcije, pa popila KORPU (VIDEO)

Domaći

Totalno raskrinkavanje: Maja pokazala propuštene pozive u uživo programu, priznala da se čula sa Carem, pa mu uputila tajnu poruku? (VIDEO)