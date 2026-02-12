Drama u Odabranima! Stanić moli Boru da se pomiri sa Anastasijom, pa mu nudi intimni odnos (VIDEO)

Šok za šokom!

Uroš Stanić prišao je Bori Santani i Anastasiji Brčić u Odabranima, te su tako pljuštale provokacije.

- Borivoje, nisam ja kriv što ti ona to radi, ona ti je adresa - rekao je Stanić.

- Svako ću ti oko zatvoriti, neće te nijedna operacija spasiti - rekao je Bora.

- Svaka čast Anastasija...Niste u vezi?! Pomirite se, molim vas, zbog mene. Hoću da se pomirite da briše još pod sa tobom - rekao je Uroš.

- U mome telefonu, tvoga imena nema - pevala je Anastasija.

- Mislim da Milica Kemez napolju jede kokice, gleda klipove i sladi se. Ja se izvinjavam Milici Kemez što sam joj rekao pre tri godine da ću joj oteti muža - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić