Ja sam kupila privezak s mamom, tako da DOSTA! Sofija stala na put šuškanjima, Terzu BLAM njihovih svađa, Teodora pokušala da je ponizi: Sujetna je, stavlja pudere da prekrije ĆELE NA GLAVI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na sve strane!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide haos Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze sa žurke.

- Ovo je jedna divna ljubavna svađa, indijska serija, ja sam ovde mala Nandi. Ne ponosim se ovim klipom, dopadam se sebi kako izgledam. Otkud znam da li ga je gledala (Teodora). Ja sam ljubomorna na svaku devojku, ne želim da se sretnu pogledi ni sa jednom ovde. Jeste mi namignula, videla sam to, e sada da li je meni ili njemu, ne znam. Ja sam to videla i odreagovala sam odmah - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja znam da su Anita i Sofija bile kod Drveta ili kod Toše, da, da, da, smatram da je ovo bio neki zadatak da mi izljubomoriše. Ovo je svađa bila posle toga kada sam joj rekao da imam dete i da mi ne treba da se blamiram...Jako me nerviraju ove stvari. To je predaleko otišlo, kada ja pijem, ti meni pričaš o tome - rekao je Terza.

- Ja nisam videla da je on bio pijan, delovao mi je ekstra, ja sam očekivala da on bude ekstra, ali kada sam videla da on zapliće jezikom, shvatila sam...Ja sam kupila u Staroj Pazovi u zlatari, išla sam sa mamom, imam i sliku koju sam objavila sa mamom kako pijemo kafu - rekla je Sofija.

- Ja ne želim ovako da funkcionišem. Mi se dve nedelje nismo posvađali, nemamo svađe, ljudi provode s nama vreme - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve i da je zadatak, onda je ozbiljno opterećena sa mnom, a ako nije zadatak, ja sam u petak rekla da je ona ljubomorna na mene i da je ljubomorisala na mene. Ona je ustajala ovde i ku*čila se. Ono što zapravo misli, ona je projektovala u ovoj svađi - rekla je Teodora.

- Jeste ljubomorna na Teodoru, prebacila je i Minu, sada je Teodora. Teodora je fokus, još od prošle sezone, to: "hajde probaj da odeš", to Teodora meni priča kada se posvađamo - rekao je Bebica.

- Kopira Teodoru - pitao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, iskompleksirana je i sujetna. Govorili su da je Teodora ćelava, nema na osnovu čega da bude Teodora ljubomorna na nju (Sofija) - rekao je Bebica.

- Terza, ja sam ispala fer i rekla sam da ništa nisi radio - dobacila je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

