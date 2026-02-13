Zadrmalo mu se tlo pod nogama! Viktor čuo da se Mina slaže s Draganom da je KLINAC, počeo da kipti od besa, ona pokušala da se opravda (VIDEO)

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako se Mina Vrbaški žali Dragani Stojančević na Viktora Gagića, složivši se sa Jovaninom rečenicom da ko sa decom spava, kako je rekla, umokren se budi.

- Sinoć smo imali razgovor, pričala sam šta mi treba, šta mi fali i šta me nervira. Prosto te neke sitnice, iz te šale kada kažem: "nemoj", njemu bude simpatično, pa onda on opet...Ja sam neko ko voli mnogo pažnju, ko voli da se sve vrti oko mene, da me ljubi i da me grli - rekla je Mina.

- Mislim da ona previše shvata ozbiljno, nije to do mene. Meni je zanimljivo što joj Dragana utuvljuje u glavu da sam ja klinac i to što ona nastavlja sa poslovicom: "ko sa decom spava, up*šan se budi" - rekao je Viktor.

- Da mi je tako, ja ne bih bila sa njim. Počeli je malo u trenucima da se oseća, ali za neke druge stvari, ne - rekla je Mina.

- Ponaša se previše hladno, ona je navikla da ima svu pažnju. Ja nikada Jovani nisam rekla da je debela, nikada mi nije smetala kilaža, naravno da će svako žensko da zaboli kada kaže da je debela - rekla je Dragana.

- Kada se mi posvađamo ili pričamo nešto i ja kažem nešto što joj se ne svidi, ona se okrene i ufura se i posle mi govori: "što mi ne dolaziš i ne prilaziš" - rekao je Viktor.

Autor: Nikola Žugić