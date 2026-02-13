AKTUELNO

Zadruga

Zadrmalo mu se tlo pod nogama! Viktor čuo da se Mina slaže s Draganom da je KLINAC, počeo da kipti od besa, ona pokušala da se opravda (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au, šok!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako se Mina Vrbaški žali Dragani Stojančević na Viktora Gagića, složivši se sa Jovaninom rečenicom da ko sa decom spava, kako je rekla, umokren se budi.

pročitajte još

Ja sam kupila privezak s mamom, tako da DOSTA! Sofija stala na put šuškanjima, Terzu BLAM njihovih svađa, Teodora pokušala da je ponizi: Sujetna je, s

- Sinoć smo imali razgovor, pričala sam šta mi treba, šta mi fali i šta me nervira. Prosto te neke sitnice, iz te šale kada kažem: "nemoj", njemu bude simpatično, pa onda on opet...Ja sam neko ko voli mnogo pažnju, ko voli da se sve vrti oko mene, da me ljubi i da me grli - rekla je Mina.

pročitajte još

Ponižava me, zaljubljen je: Kačavenda skinula Janjušu masku, ovakvu njihovu ljubavnu svađu niste do sada videli (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da ona previše shvata ozbiljno, nije to do mene. Meni je zanimljivo što joj Dragana utuvljuje u glavu da sam ja klinac i to što ona nastavlja sa poslovicom: "ko sa decom spava, up*šan se budi" - rekao je Viktor.

- Da mi je tako, ja ne bih bila sa njim. Počeli je malo u trenucima da se oseća, ali za neke druge stvari, ne - rekla je Mina.

pročitajte još

Zanemeli svi! Matora na korak da zaplače od besa zbog Anđela i Anite, evo šta je imala da kaže posle svega (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ponaša se previše hladno, ona je navikla da ima svu pažnju. Ja nikada Jovani nisam rekla da je debela, nikada mi nije smetala kilaža, naravno da će svako žensko da zaboli kada kaže da je debela - rekla je Dragana.

pročitajte još

On je sadista i mazohista, voli da tuče u se*su: Luka zavirio u Anđelov i Anitin krevet, pokušao da 'okrene palačinku', pa dobio povratnu: Da li je no

- Kada se mi posvađamo ili pričamo nešto i ja kažem nešto što joj se ne svidi, ona se okrene i ufura se i posle mi govori: "što mi ne dolaziš i ne prilaziš" - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Luki se drma tlo pod nogama: Shvatio da gubi podršku, pa dao sve od sebe da dokaže suprotno! (VIDEO)

Zadruga

Svako ima svoju granicu: Gruja zamerio Saški poljubac s Najom, ona pokušala da se opravda! (VIDEO)

Zadruga

Da mi je sutra rođendan, voleo bih da nije tu: Luka otkrio koliko je razočaran u Filipa Đukića, pa se osvrnuo na Aneli: Ona je bolesna, ravna mi je li

Zadruga

Majka ima ćerku, a snima se dok... Asmin kipti od besa zbog Aneli, Dača misli da priprema teren da za sve okrivi Luku (VIDEO)

Zadruga

Ne slaže se s gledaocima! Teodora ponela titulu NAJNESPOSOBNIJE, Anđelo jedva dočekao da ponovo nagazi Kačavendu (VIDEO)

Zadruga

KIPTI OD BESA! Munja odlučio da diskvalifikuje Matoru, ona ga u dva poteza uvela u crveno!