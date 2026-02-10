Ne slaže se s gledaocima! Teodora ponela titulu NAJNESPOSOBNIJE, Anđelo jedva dočekao da ponovo nagazi Kačavendu (VIDEO)

Šok!

Tokom protekle nedelje, učesnici Elite imali su priliku da biraju osobu koja je najnesposobnija, a voditelj Milan Milošević sada im je saopštio da se na trećem mestu, prema glasovima publike putem Pink.rs ankete, našla Milena Kačavenda, što je prokomentarisao Anđelo Ranković.

- Da, jeste, nesposobna je da održi svako svoje prijateljstvo, nesposobna je da održi bilo čiju tajnu, cinkara je i drukara. Nesposobna je da prihvati kritiku, da se izvini nekom, da kaže da je ona pogrešila - rekao je Anđelo.

- Zvuči da sam onako nesposobna...Što se mene tiče, moja prijateljstva su sva po 30 godina, osim onog što je javno eksponirano. Da sam ikada u životu progovorila, 10.000 ljudi bi dobilo mnogo godina robije - rekla je Kačavenda.

Na drugom mestu našao se Ivan Marinković, što je prokomentarisao Bebica.

- To jeste, on je generalno nesposoban. Čovek koji je nesposoban da uspostavi kontakt vezano za dete, četiri dete nije mogao da uspostavi kontakt sa detetom - rekao je Bebica.

- Sebe smatram jako sposobnim muškarcem. Ovaj pominje kako nisam odveo sina na more, barem nisam bio nesposoban da mi devojka plaća more i da uzimam pare na kamatu da bih ispoštovao devojku i njenu želju kako da se obučem - rekao je Ivan.

Na prvom mestu i nimalo laskavu titulu ponela je Teodora Delić, što je prokomentarisala Kačavenda.

- Teodora?! To mi je jedino realno, neposobna jeste. Imala je veliku podršku da se iščupa iz ovog odnosa, mislim da je sve ovo linija manjeg otpora, tako da je realno da je na prvom mestu - rekla je Milena.

- Ne smatram za sebe da sam nesposobna, mislim da je dosta nesposobnih glasalo za mene - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić