Opšti haos u Eliti: Besna Matora želi svoju pravdu, likuje nad padom Anite i Anđela! (VIDEO)

Gori sve!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Jovani Tomić Matora kako bi prokomentarisala Anitu i Anđela Rankovića.

- Šta si shvatio za aferu Bajadera? - upitao je Darko.

- Imam tačnu priču i milijardu posto sam siguran da je to istina, iako me ona ubeđivala da svi ljudi lažu. Ja ću napolju sve da kažem i pripremim dokaze - rekao je Anđelo.

- Anita, čime te ucenjuje i šta si radila u Brusu? - upitao je Darko.

- Nikad nisam bila ni u Brusu, a ni na Kopaoniku. Anđelo je dobio glasovne poruke od osobe koja je bila sa mnom, a svako ko bude potencirao tu temu dobiće tužbu. Ja imam pokriće da si ti peder zbog stvari koje si tražio u s*ksu, tebi su žene samo maska - rekla je Anita.

- Ajde ti dokaži da sam ja peder - rekao je Anđelo.

- Onaj kod kog si bežao na tri dana - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš što Tamara napolju izbacuje sve prepiske? - upitao je Darko.

- Kod mog najboljeg drugara je u folderu sve, nek urade kako misle da treba i nek odluče kako će da ratuju - rekao je Anđelo.

- Matora koliko si kokica pojela? - upitao je Darko.

- Nisam, besna sam i i dalje me drži bes. Krv sam ovde propišala, a oni su sada sve rekli i potvrdili. Mogu samo da odbranim sebe u jednoj situaciji, a to je da niko zbog mene nije dete mogao da oduzme - rekla je Matora.

- Da li negde smatraš da si dočekala svoju pravdu? - upitao je Darko.

- Što se tiče mene lično da, ali kod naroda ne mislim. Da se ja nalazim u ovoj situaciji, Anđelo bi ustao i rekao: ''To sam vam pričao''. Mene su Anđelo i Anita čekali na svakoj negativnoj anketi i ispirali mi mozak. Ovi ljudi su likovali u sedmoj sezoni i mene gazili, a oni bi se i sada sladili - rekla je Matora.

- Matora je toliko kvarna - rekao je Mića.

- Hoću da Anđelo i ja budemo isti, a ne ja gore. Hoću pravdu više boli me k*rac - rekla je Matora.

Autor: N.Panić