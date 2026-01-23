AKTUELNO

Zadruga

Brutalna vređalica aktivirana: Bukti nikad žešći karambol Anite i Aneli, pale nikad teže optužbe i prozivke! (VIDEO)

Gori sve!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović prepričava Aniti Stanojlović da ga Aneli Ahmić provocira.

- Ja sam igrao sa Milosavom, a ona( Aneli) mi je dobacila: ''Kako moj bivši lepo igra'' - rekao je Luka.

- Je l' imate klip gde sam ja to rekla? Ja sam sve vreme sedela sa Anđelom, vratila se i napustila rođendan - rekla je Aneli.

- Ona totalno meša proslave, neko je čuo jer mi je dobacila - rekao je Luka.

- Ja sam pitala Luku: ''O čemu se radi?'', ne sećam se ovoga - rekla je Anita.

- Ja njemu nisam dobacila, on želi da bude u priči - rekla je Aneli.

- Ovde ti želiš da budeš u priči jer sam ti hiljadu puta rekao da im ne dobacuješ - rekao je Janjuš.

- Nameračili su se svo troje na mene, ali briga me. Ne možete mi ništa, boli me d*pe - rekla je Aneli.

- Aneli njega provocira, ali Luka nju isto provocira. Bila je situacija kad je on gledao Aneli u ogledalo dok je njoj bila spuštena glava - rekao je Dača.

- Lažeš sve, sram te bilo. Zbog ovoga što namešta priče, videće sad kako ću ja da je komentarišem - rekao je Luka.

- Dobro, gledaš je i ne smeta mi - rekla je Anita.

- Ja lažov nisam, nek vrate klip i nek sve pogleda - rekla je Aneli.

- Ova k*rvetina mene ne može da dodirne, ona nije dobra majka - rekla je Anita.

- Tvoje dete je sa n*rkodilerom, to si ti pričala - rekla je Aneli.

- Ti dok si sedela kući, Luka ti je šetao dete - rekla je Anita.

- Zato što pričaš ovo što ti ja pričam, više ti ništa neću pričati - rekao je Luka.

- Moje dete čuva pet ljudi, a tvoje dete n*rkodiler - rekla je Aneli.

- Jako je loše od Aneli sad ovo što potencira - rekao je Luka.

- Meni nije dolazila socijalna zbog mog deteta, a tebi jeste. Tvoje dete žive sa tri k*rvetine - rekla je Anita.

- Ti si Bajadera jedna, sram te bilo - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

