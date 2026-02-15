Njemu je oduzeto pravo na roditeljstvo! Kačavenda surovom istinom demolirala Aneli, a zbog OVOGA Ahmićeva promenila sve boje! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić je dala Aniti Stanojlović.

- Što se tiče Asmina i mene mi imamo dobru komunikaciju. Naš odnos ne može da bude kao na početku. Trebaš da se broiš za dete, ali ne da ga oduzmeš. Aneli je loša žena i loša majka. Utiče na to da on ne vidi dete. Plače i ovde glumi žrtvu. Prodala je sve što je imala i nek uzme 100 hiljada. Ovo je čist primer ko gazi preko mrstvih zarad plasmana - rekla je Anita.

- Asmin je neko ko loše prima kritike, prolupao je od cele teme. Imam osećaj da me mrziš. Od 50 ljudi za stolom on ućutkuje mene i Hanu - rekao je Nerio.

- Nije tačno. Ja uvek one koje gotivim napadam. Hanu ne volim jer je napravila neku grešku - rekao je Asmin.

- Pogrešio si i prema Hani. Meni u trenutku tuđe mišljenje zasmeta i to je to. Ne može niko da me povredi. Aneli obožava da isprovocira - rekao je Nerio.

- Ne možeš svake godine da se veriš, živiš sa nekim i karticama. Odvratna je i najveća je provokatorka. Ona je sad odjednom fina tetka i on bi voleo da ona pleše. Mrtva je nserećna akd nema temu i vređa sve žene. Nju ubija kad nije bitna. Njene suze me ne dotiču, zabole me k*rac za njenu situaciju. U svim izlaganjima je kontradiktorna. Asminu je oduzeto pravo na rodoiteljstvo! Lema ljude, provocira i vrlo je pokvarena. Asmin glup čovek nije, odlično sve zna. Imamo ženu koja je zabljubljena u tri ubice, manijaka i ludaka. Ona je svakoga nazvala ubicom i kriminalcem. Ova žena je spremna na sve i ne znam kako neko ima želudac da bude sa njom?! Rekla sam mu da sa ovom ženom nema dogovora. Njoj je jedino stalo do Asmina. Ja mogu da potpišem da j eovaj čovek lud za Majom i da bi se sutra oženio sa njom. Ona treba da konjoše do kraja i da ovako stondira. Njega ću poslati da može da uživa sa Majom - rekla je MIlena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić