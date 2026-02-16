AKTUELNO

Zadruga

Razvezao jezik: Luka otkrio da li će Alibabi pomoći da Aneli oduzme starateljstvo nad malom Norom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem u "Šiša baru", a on je na samom početku dao sud o ponašanju Aneli Ahmić.

pročitajte još

Nikad gora noć za Aneli Ahmić: Brutalno unakazila Luku, sad je sigurna da ga Anita huška da joj uništava život! (VIDEO)

- Tek sad vidim kakva je ona. Ona kad zna da se sad priča o njoj i vidi kameru, ne sedi sa drugim ljudima nego ode sama, gleda u jednu tačku, puši cigaretu. Ne znam šta je sa devojkom, ona je totalno pogubljena - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' imala Nora traume od tebe ili od Aneli? - pitao je voditelj.

- Ja sam već rekao koliko sam bio obazriv kad me je Asmin zvao i pretio. Grofica zna da smo sedeli u restoranu, izlazio sam kad je pretio. Ja sam rekao da je Aneli vikala, ona i sa Sitom kad se raspravlja, a Grofica je bila ta koja je smirivala. Ona je okrenula priču i rekla da sam bio najbolji i da to nikad ne može da zaboravi - pričao je on.

pročitajte još

Alibaba spremio ozbiljnu taktiku: Priznao da Janjuša čeka na zicer, pa Aneli unakazio kao majku! (VIDEO)

- Da li ćeš Asminu da pomogneš u borbi za starateljstvo? - pitao je Darko.

- Ne, nikad neću da učestvujem. Meni to da je bio cilj pričao bih mu još pre mesec dana sa strane. Neću da kažem da je laž nešto što je istina, a ja sam ublažio. Ona je vređala mene pred Groficom, isto tako i kod Karića, pa zamislite ja da se derem na Aneli pred Osmanom i Kristinom. Na početku kad su me svi napadali da pričam za veridbu, a ona tad još nije iznela.. Ona je tad rekla za telefon, a ja sam rekao: "Nemoj da pričam o veridbi i rođendanu". Ćutao sam i nisam imao nameru, ali kad ona iznosi laži... - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

BUKTI RAT! Asmin rešio da Aneli oduzme starateljstvo nad Norom, ona mu odbrusila kao nikada do sad: DURDŽIĆI SU MONTRUMI! (VIDEO)

Zadruga

DETE SE ISTRAUMIRALO ZBOG NJEGA: Aneli istakla da je Luka DIVLJAČKI vrištao na nju pred malom Norom, Luka najavio raskrinkavanje Ahmićeve! (VIDEO)

Domaći

Dete mi neće odrastati uz Ahmiće: Alibaba doneo odluku da Aneli oduzme starateljstvo nad Norom, pa žestoko oblatio Maju Marinković! (VIDEO)

Zadruga

Aneli je pričala drugaricama da njen brat ima veliki i debeo: SKANDAL NAD SKANDALIMA! Asmin rešio da ZGAZI porodicu Ahmić, rešen da joj oduzme starate

Domaći

Razvezao jezik: Nerio ubeđen da Luka radi sve zbog podrške fanova, pa podgrejao sumnje da Aneli nije imuna na Janjuša (VIDEO)

Domaći

Ne štede reči! Karić otkrio da je očekivao IZDAJU od Anđele, Luka razvezao jezik: Kada je rekla da... (VIDEO)