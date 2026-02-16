Razvezao jezik: Luka otkrio da li će Alibabi pomoći da Aneli oduzme starateljstvo nad malom Norom! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem u "Šiša baru", a on je na samom početku dao sud o ponašanju Aneli Ahmić.

- Tek sad vidim kakva je ona. Ona kad zna da se sad priča o njoj i vidi kameru, ne sedi sa drugim ljudima nego ode sama, gleda u jednu tačku, puši cigaretu. Ne znam šta je sa devojkom, ona je totalno pogubljena - rekao je Luka.

- Je l' imala Nora traume od tebe ili od Aneli? - pitao je voditelj.

- Ja sam već rekao koliko sam bio obazriv kad me je Asmin zvao i pretio. Grofica zna da smo sedeli u restoranu, izlazio sam kad je pretio. Ja sam rekao da je Aneli vikala, ona i sa Sitom kad se raspravlja, a Grofica je bila ta koja je smirivala. Ona je okrenula priču i rekla da sam bio najbolji i da to nikad ne može da zaboravi - pričao je on.

- Da li ćeš Asminu da pomogneš u borbi za starateljstvo? - pitao je Darko.

- Ne, nikad neću da učestvujem. Meni to da je bio cilj pričao bih mu još pre mesec dana sa strane. Neću da kažem da je laž nešto što je istina, a ja sam ublažio. Ona je vređala mene pred Groficom, isto tako i kod Karića, pa zamislite ja da se derem na Aneli pred Osmanom i Kristinom. Na početku kad su me svi napadali da pričam za veridbu, a ona tad još nije iznela.. Ona je tad rekla za telefon, a ja sam rekao: "Nemoj da pričam o veridbi i rođendanu". Ćutao sam i nisam imao nameru, ali kad ona iznosi laži... - govorio je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić