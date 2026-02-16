Terza obrisao patos Lukom Vujovićem: Brutalno ga izrešetao, pa najavio razgovor sa Sofijom! (VIDEO)

Neočekivano!

Borislav Terzić Terza naredni je bio u Šiša baru i tom prilikom govorio je o gorućim temama u Beloj kući.

- Stao si na Asminovu stranu protiv Luke - rekao je Darko.

- Meni je blam života da Luka sada sedi sa Asminom zbog podrške. Ovde su bile takve pretnje da je to strašno, a Asminu sve ovo odgovara što Luka priča. Luka bi prodao sve zarad teme u rijalitiju, čak je i za majku rekao da je monstrum. On je meni nebitan ovde totalno - rekao je Terza.

- Kako komentarišeš što je Luka izgoreo što je njegova podrška pisala Asminu - rekao je Darko.

- Čovek nije normalan, u emisijama čita poruke. Samo rijaliti, to mu je u glavi. Neću više da slušam ovo, evo Kačavenda priča nešto kojoj je bitniji Asmin da pošalje nego što je Anelina porodica nju degradirala na svaki način - rekao je Terza.

- Sofija i ti ste se raspravljali posle emisije jer si joj rekao da te ne zanima loš odnos jer si ostvaren i imaš dete - rekao je Darko. .

- Mora da bude svesna da se više ne zalećem i idem glavom kroz zid. Žao mi je što se ona pronašla, ali ja sam ostvaren kao roditelj i ne treba mi haos u vezi. Čujem da je rekla da ona sa mnom ne želi ništa, ali obavićemo razgovor - rekao je Terza.

Autor: N.Panić