Ni sama sebe ne razume: Boginja priznala da je Đukić povredio kao niko, ali spremna da mu da još jednu šansu! (VIDEO)

Preokret!

Tanja Stijelja Boginja progovorila je o odnosu sa Filipom Đukićem, a voditelj Darko Tanasijević dao je sve od sebe da iz nje izvuče što više pikanterija.

- Može da mi se baš sviđa, ali kad mi padne u očima to je kraj. On priča jedno meni, a drugo za stolom. Stalno smaraju da li smo u vezi, a njemu smeta navodno taj pritisak. Kada smo bili u rehabu, on nije koristio priliku da meni kaže neke stvari već je pričao o Asminu, Maji i Anđelu. Ispada kao da je provodio vreme sa mnom posle žurke jer mu je bilo žao, osetila sam se baš poniženo jer je on rekao da mu se ne sviđa što se ja opteretim šta drugi ljudi kažu. Mnogo laže, deluje mi kao da se vadi iz ovog odnosa - rekla je Boginja.

- Kako nisi učila na tuđim greškama? - upitao je Darko.

- Mi nikad nismo bili bliski, mislila sam da neće biti tako. Sa mnom niko ne može da upravlja, Filip kad me video izgrebanu nije imao nikakvu reakciju čak ni Maji nije rekao ništa. Još kaže da provociram i kao grli me jer se sažalio navodni - rekla je Boginja.

- Što se Asmin toliko nakačio na Hanu? - upitao je Darko.

- Zar nije Hana izabrala Maju za kumu, a ona joj šalje Asmina? Mislim da on namerno dira Hanu da bi je Nerio branio, ali se Nerio plaši Asmina - rekla je Boginja.

Autor: N.Panić