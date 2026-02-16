AKTUELNO

Zadruga

Ni sama sebe ne razume: Boginja priznala da je Đukić povredio kao niko, ali spremna da mu da još jednu šansu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Tanja Stijelja Boginja progovorila je o odnosu sa Filipom Đukićem, a voditelj Darko Tanasijević dao je sve od sebe da iz nje izvuče što više pikanterija.

pročitajte još

Terza obrisao patos Lukom Vujovićem: Brutalno ga izrešetao, pa najavio razgovor sa Sofijom! (VIDEO)

- Može da mi se baš sviđa, ali kad mi padne u očima to je kraj. On priča jedno meni, a drugo za stolom. Stalno smaraju da li smo u vezi, a njemu smeta navodno taj pritisak. Kada smo bili u rehabu, on nije koristio priliku da meni kaže neke stvari već je pričao o Asminu, Maji i Anđelu. Ispada kao da je provodio vreme sa mnom posle žurke jer mu je bilo žao, osetila sam se baš poniženo jer je on rekao da mu se ne sviđa što se ja opteretim šta drugi ljudi kažu. Mnogo laže, deluje mi kao da se vadi iz ovog odnosa - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako nisi učila na tuđim greškama? - upitao je Darko.

- Mi nikad nismo bili bliski, mislila sam da neće biti tako. Sa mnom niko ne može da upravlja, Filip kad me video izgrebanu nije imao nikakvu reakciju čak ni Maji nije rekao ništa. Još kaže da provociram i kao grli me jer se sažalio navodni - rekla je Boginja.

pročitajte još

Upozorio ga na vreme: Uroš otkrio Janjušu taktiku Maje i Aneli! (VIDEO)

- Što se Asmin toliko nakačio na Hanu? - upitao je Darko.

- Zar nije Hana izabrala Maju za kumu, a ona joj šalje Asmina? Mislim da on namerno dira Hanu da bi je Nerio branio, ali se Nerio plaši Asmina - rekla je Boginja.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Rešio da mu pruži još jednu šansu? Dejan dao sve od sebe da povrati Uroša, on hladan kao led! (VIDEO)

Zadruga

Prvo ga pedalirala, pa mu se umiljava: Aneli ni sama ne može da odluči da li želi da priča s Janjušem ili ne! (VIDEO)

Zadruga

Ponovo promenila ploču: Anita više ni sama ne zna da li Luki veruje ili ne, on skočio kao oparen! (VIDEO)

Zadruga

Razočarao me: Anđela priznala da je Gastoz povredio, evo da li će mu dati još jednu šansu (VIDEO)

Zadruga

Pokajao se, ali mu je glupo da je odjavi: Alibaba ubeđen da se Đukić zeznuo u proceni Teodore i da ga ne radi uopšte jer je mutava plovka! (VIDEO)

Zadruga

Misliš da on ne bi bio s njom? Dača i Teodora shvatili da su Đukić i Boginja samo inat Aniti i Anđelu! (VIDEO)