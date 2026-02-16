AKTUELNO

Zadruga

On je paketić, frajer po mojoj meri! Sara priznala EMOCIJE prema Asminu, Bora joj poručio: Možete zajedno da PREBACUJETE ŠUT! (VIDEO)

Sad je shvatila ko je vlasnik njenog srca.

Sara Stojanović poverila se danas robotu Toši da se zaljubila u Asmina Durdžića.

- Prošlo je pet meseci, sad sam skontala koji frajer liči na dečka sa kojim sam bila dve godine u vezi. Asmin je frajer po mojoj meri, paketić - istakla je Sara.

- Tebi se samo Mića nije svideo - naveo je Bora.

- Odabrao me je kad me je poveo u Odabrane, imamo ista interesovanja - rekla je Sara.

- Može zajedno da prebacuju šut - rekao je Bora.

Autor: R.L.

