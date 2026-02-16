Čuvao je prsten i rekao da ON IDE MENI! Sara Stojanović otkrila da je Bora HTEO DA JE ŽENI! (VIDEO)

Sad se ograđuje od nje.

Sara Stojanović se danas zakačila sa Borom Santanom, te je ispričala cimerima šta joj je napolju obećavao.

- Kažeš da sam samo za "k", sram te bilo, samo me vređaš. Ne znam šta se kačiš za mene - bila je besna Sara.

- Samo sam rekao da će da te opali dečko, veruj mi bićeš do rođendana i kući - rekao je Bora.

- Ići ću u Dubai, sa mamom, ja sam proputovala svet, sve mi je tata obezbedio i sama sebi. Svi su me ponizili, sem Anđela. Nakačio se na mene, neka gleda Anastasiju. Napolju mi 24 sata slao poruke, hteo da me vodi za Frankfurt, čuvao neki prsten i rekao mi da će taj prsten da ide meni - ispriačla je Sara.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.