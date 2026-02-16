AKTUELNO

Zadruga

Čuvao je prsten i rekao da ON IDE MENI! Sara Stojanović otkrila da je Bora HTEO DA JE ŽENI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sad se ograđuje od nje.

Sara Stojanović se danas zakačila sa Borom Santanom, te je ispričala cimerima šta joj je napolju obećavao.

- Kažeš da sam samo za "k", sram te bilo, samo me vređaš. Ne znam šta se kačiš za mene - bila je besna Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo sam rekao da će da te opali dečko, veruj mi bićeš do rođendana i kući - rekao je Bora.

- Ići ću u Dubai, sa mamom, ja sam proputovala svet, sve mi je tata obezbedio i sama sebi. Svi su me ponizili, sem Anđela. Nakačio se na mene, neka gleda Anastasiju. Napolju mi 24 sata slao poruke, hteo da me vodi za Frankfurt, čuvao neki prsten i rekao mi da će taj prsten da ide meni - ispriačla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

