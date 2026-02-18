Anita se ne zaustavlja: Pravi Luki pakao od života kako stigne, pa najavila Aneli novi karambol! (VIDEO)

Nema mira!

Luka Vujović pokupio se i otišao od Anite Stanojlović nakon što je ona ćutala sve vreme, zbog čega je Anita doživela nervni slom i zaletela se na Luku.

- Najlakše je otići, sad ćeš da vidiš. Haos ću ti napraviti - rekla je Anita.

- Okej, ja sam kriv i nek ide sve na mene - rekao je Luka.

- J*baću joj mater, nek se skloni - rekla je Anita.

- Ona ima svoje probleme i svađe - rekao je Luka.

- J*baću joj mater, sve je ovo zbog tebe i ove k*rvetine - rekla je Anita.

- Kakve ona sad ima veze? - upitao je Luka.

- J*baću joj mater, idem kući - rekla je Anita.

- Prebacila si, ajde u radio. Pogledaj me, smiri se - rekao je Luka.

- Ne mogu više ovo da trpim, neću - rekla je Anita.

- Voliš je - rekla je Aneli.

- Što je provociraš klošarko jedna? Ona ima dete - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić