Ne znam što dolaziš: Janjuš ne može da razume u kakvom su odnosu Maja i Alibaba, odmah je prekorio! (VIDEO)

Ne želi da mu daje lažnu nadu!

Maja Marinković doletela je do Marka Janjuševića Janjuša kako bi mu se požalila na ponašanje Asmina Durdžića, zbog čega se Janjuš zapitao da li su oni zajedno.

- U kakvom si ti odnosu s njim, šta se dešava? - upitao je Janjuš.

- Nikakvom, bolesnik - rekla je Maja.

- Ne znam ni što dolaziš onda da sediš ovde - rekao je Janjuš.

- Što ne bih dolazila? Ko mi je bre on? - upitala je Maja.

- Očigledno ima nešto tu, moraš to da rešiš - rekao je Janjuš.

- Zašto mu se smeješ u facu? - upitao je Terza.

- Janjuše ti si rekao njemu: ''Tvoj i njen odnos je isti pet meseci, šta ona ima s tobom?'' - rekla je Maja.

- Ti ga čačkaš - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić