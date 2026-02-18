AKTUELNO

Zadruga

Ne znam što dolaziš: Janjuš ne može da razume u kakvom su odnosu Maja i Alibaba, odmah je prekorio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne želi da mu daje lažnu nadu!

Maja Marinković doletela je do Marka Janjuševića Janjuša kako bi mu se požalila na ponašanje Asmina Durdžića, zbog čega se Janjuš zapitao da li su oni zajedno.

pročitajte još

Ko si bre ti? Alibaba izgoreo od ljubomore zbog Maje i Janjuša, pa krenuo na nju i Uroša! (VIDEO)

- U kakvom si ti odnosu s njim, šta se dešava? - upitao je Janjuš.

- Nikakvom, bolesnik - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam ni što dolaziš onda da sediš ovde - rekao je Janjuš.

- Što ne bih dolazila? Ko mi je bre on? - upitala je Maja.

pročitajte još

Sramne laži Luke Vujovića: Nervne slomove i histerije Anite Stanojlović pokušao da svali na Aneli i njene provokacije! (VIDEO)

- Očigledno ima nešto tu, moraš to da rešiš - rekao je Janjuš.

- Zašto mu se smeješ u facu? - upitao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuše ti si rekao njemu: ''Tvoj i njen odnos je isti pet meseci, šta ona ima s tobom?'' - rekla je Maja.

pročitajte još

On nikad neće odustati: Alibaba daje sve od sebe da vidi Majino golo telo! (VIDEO)

- Ti ga čačkaš - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne želim da ih dižem na pijedestal: Maja rešila da ovog puta ipak ne daje na značaju Luki i Aniti, odlučila da su joj top! (VIDEO)

Zadruga

TRI SEKUNDE SU MI POTREBNE DA... Asmin ponudio Maji masažu, ona ga ODUVALA poput KOŠAVE! (VIDEO)

Zadruga

Ne odustaje: Ivan otkrio Sari kako da se opere od svega, ona ni da čuje! (VIDEO)

Zadruga

Kukavac... Janjuš ne može da poveruje u šta se Luka upetljao, Filip ga ne prepoznaje! (VIDEO)

Zadruga

Ne može ni kritiku da istrpi: Aniti prekipelo, brutalno zapušila usta Jakšićki zbog navođenja na anketi! (VIDEO)

Zadruga

Daleko joj lepa kuća: Janjuš odrukao Aneli i preneo Luki šta je jutros radila, on više ne želi ni ime da joj čuje! (VIDEO)