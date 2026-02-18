AKTUELNO

Janjušu pukao film: Maju oduvao dok ne završi kontakt s Alibabom, ne želi da čuje za nju više! (VIDEO)

Ovakve scene mu ne trebaju!

Marko Janjušević Janjuš održao je predavanje Maji Marinković zbog toga što Asmina Durdžića pravi ljubomornim s njim, te joj je dao do znanja da ne želi s njom nikakvu komunikaciju.

- Reši problem. Kako može da te ne zanima, a s njim piješ i smeješ se - rekao je Janjuš.

- Sprda se - rekao je Uroš.

- Nemojte da se sprdate preko moje grbače. Ja s njim ne progovaram ni reč, a ni s tobom dok ne rešiš neke stvari. Ide preko moje grbače dok ne napravim kataklizmu - rekao je Janjuš.

- Onda ću da prekinem s njim komunikaciju. Dvesta puta sam mu rekla da me ne interesuje u ljubavnom smislu - rekla je Maja.

- Meni niko ne može da dolazi ovde da napravim pakao, kataklizmu pravim za dve minute. Ti možeš s njim do kraja da budeš dobra, ali reši stvari. Ove scene meni ne trebaju, problem ni iz čega - rekao je Janjuš.

- Rekao si da voliš da mi dobaciš, da se sprdaš i da se šališ - rekla je Maja.

- Nemam problem, ali ako već vidiš da je tako onda rešavaj neke stvari. Meni da dolazi ovde neko da mi priča dok sam u snu, šta bi bilo da sam pijan? Ionako sam nervozan, ovo me boli - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

