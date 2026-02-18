OSEĆAM SE KAO KER: Bebica prebacio Teodori jer ga zanemaruje zbog Filipa, ona briznula u PLAČ zbog njegovog prebacivanja! (VIDEO)

Bukti rat!
Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić ponovo su se posvađali zbog Filipa Đukića.
- Kad ćeš da se šišaš, pitam te? - upitala je Teodora.
- Sutra - kazao je Bebica.
- Ne znam zašto se tako ponašaš? Šta je trebalo da uradim da sa Filipom sedim dok se ti ne uspavaš na krevetu? - upitala je Teodora.
- Ne, ali si ti samo odjednom samo otišla. Nisi me ni zagrlila kad si otišla na spavanje - kazao je Bebica.
- Rekla sam ti samo da mi ne prebacuješ i da bi sve bilo okej. Nenade, maltletiraš me - rekla je Teodora.
- Boli me ku*ac - dodao je Bebica.
- Ustala sam, opet mi prebacuješ - rekla je Teodora i zaplakala.
- Osećam se kao ker koji ide za vama - rekao je Bebica.
Autor: S.Z.