OSEĆAM SE KAO KER: Bebica prebacio Teodori jer ga zanemaruje zbog Filipa, ona briznula u PLAČ zbog njegovog prebacivanja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić ponovo su se posvađali zbog Filipa Đukića.

- Kad ćeš da se šišaš, pitam te? - upitala je Teodora.

- Sutra - kazao je Bebica.

- Ne znam zašto se tako ponašaš? Šta je trebalo da uradim da sa Filipom sedim dok se ti ne uspavaš na krevetu? - upitala je Teodora.

- Ne, ali si ti samo odjednom samo otišla. Nisi me ni zagrlila kad si otišla na spavanje - kazao je Bebica.

- Rekla sam ti samo da mi ne prebacuješ i da bi sve bilo okej. Nenade, maltletiraš me - rekla je Teodora.

- Boli me ku*ac - dodao je Bebica.

- Ustala sam, opet mi prebacuješ - rekla je Teodora i zaplakala.

- Osećam se kao ker koji ide za vama - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

