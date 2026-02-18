AKTUELNO

Zadruga

Poludeo na pomen Norinog imena: Alibaba više neće da trpi Uroševe provokacije, odmah reagovao! (VIDEO)

Nije mogao da ostane imun!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Asmina Durdžića koji je progovorio o svađi sa Majom Marinković i Urošem Stanićem.

- Ja stvarno ne znam da li Maja zna da se sve snima i koliko ta devojka laže. Ja nikada nisam prvi u životu prišao Maji niti sam je provocirao, apsolutno ništa. Ja poznajem Janjuša godinu ipo dana, drag mi je i rekao sam da s njim ne želim komunikaciju da ne bi neko mogao da komentariše mene i nega da smo lažni. Maji sam rekao da ne dolazi u izolaciju sa Urošem, a kada su došli dao sam im tri minuta da Uroš izađe da ga ne bih izbacio. Ja nisam Maji zavrtao ruku i ostalo, već sam je sklonio. Branio sam Maju i kad je u pravu i u krivu, a šta ja više da pričam o toj devojci? Ne želim nikakvu komunikaciju s njom, nek mi se ne obraća više - rekao je Asmin.

- Sada je sve lagao. On je mene dirao i hteo da izbaci mene i Maju. Strašno je da se on i Aneli ovako ponašaju pred Norin rođendan, ćerka im uopšte nije bitna - rekao je Uroš.

- Nemoj više da si mi spomenuo Noru, mrš - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

