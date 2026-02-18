Filipu samo što ne prokrvare uši: Preterano sit svađe Bebice i Teodore, oni zaređali novu turu haosa! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Nenada Macanovića Bebicu koji je progovorio o lisicama Teodore Delić i Đukića.

- Bebice kako podnosiš ovaj zadatak? - upitao je Bora.

- Blam, šta da kažem? Meni je blam da devojka koja je u vezi bude spojena s nekim drugim muškarcem - rekao je Bebica.

- Zbog čega je Teodora plakala? - upitao je Bora.

- Ja imam pravo da radim šta hoću i pričam šta hoću, nju maltretiram kako kaže tako da nek priča ona - rekao je Bebica.

- Ja stoički ovo podnosim pošto me on teroriše - rekla je Teodora.

- Rekao sam šta imam i to je to, sve mi smeta. Smetaju mi lisice i zadatak - rekao je Bebica.

- Šta ja imam s tim? Zašto ja ispaštam zbog toga? - upitala je Teodora.

- Normalno je da ću da kažem šta mi smeta - rekao je Bebica.

- Sofija i mali Viktor trebaju Bebicu da nauče ponašanju. On je meni preko toga prešao - rekla je Teodora.

- Ovo je posledica sada što je Filip pričao da se gledate. Ja sam vrlo blag sada, pričam šta može da se desi i ne želim da mi se iko meša - rekao je Bebica.

- Je l' istina da si ti primetio da je ona živnula? - upitao je Bora.

- Ona meni sve vreme upada u reč, može da odgovara šta hoće. Bolesna mi je situacija, zamisli da krenem da je zagrlim i uhvatim njega za ruku - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić