Preokret: Sofija prekucala igricu i podržala Bebicu što urniše Teodoru već dva dana zbog Đukića! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Sofiju Janićijević kako bi progovorila o lisicama Mine Vrbaški

- Čujem da nas non stop spominjete. Bebica je u pravu i smeta mi, ali se ne svađamo. Ja jesam rekla Terzi šta može i šta ne može, on je mene ispoštovao. Ne verujem da je ovaj zadatak za njih dvoje važi i dalje jer su odvezali lisice, ali dobro. Filipu nema šta ko da zameri, a Bebica ima pravo - rekla je Sofija.

- Slažem se da ima pravo da zameri, ali ovo što on radi nije normalno - rekla je Teodora.

- Ja nisam posumnjala u njegove emocije prema meni, samo ja kao njegova devojka imam pravo da odlučim šta će da radi - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić