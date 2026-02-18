AKTUELNO

Zadruga

Preokret: Sofija prekucala igricu i podržala Bebicu što urniše Teodoru već dva dana zbog Đukića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Sofiju Janićijević kako bi progovorila o lisicama Mine Vrbaški

- Čujem da nas non stop spominjete. Bebica je u pravu i smeta mi, ali se ne svađamo. Ja jesam rekla Terzi šta može i šta ne može, on je mene ispoštovao. Ne verujem da je ovaj zadatak za njih dvoje važi i dalje jer su odvezali lisice, ali dobro. Filipu nema šta ko da zameri, a Bebica ima pravo - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slažem se da ima pravo da zameri, ali ovo što on radi nije normalno - rekla je Teodora.

- Ja nisam posumnjala u njegove emocije prema meni, samo ja kao njegova devojka imam pravo da odlučim šta će da radi - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

