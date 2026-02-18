Drama: Bebica promenio taktiku za manipulisanje Teodore! Počeo da lupa rukama o ogledalo, ona mrtva hladna krenula kod Đukića (VIDEO)

Totalno nedodirljiva!
Nenad Macanović Bebica više nije znao šta da uradi da privuče sebi Teodoru Delić i pokaže joj koliko mu je loše, te je u jednom momentu uzeo da lupa ogledalo ne bi li je zaplašio.
- Sad bih ovom mašinicom sebi razbio glavu - rekao je Bebica.
- Ti se opet ne ponašaš normalno - rekla je Teodora.
- Tebe boli k*rac što ja ludim ovde - rekao je Bebica.
- Vidiš ovo ponašanje, je l' sam ti rekla nešto za to ponašanje? - upitala je Teodora.
- Ti ćeš sad da odeš? - upitao je Bebica.
- Pa šta da radim? - upitala je Teodora.
- Dođeš da me zagrliš i poljubiš, rešiš problem - rekao je Bebica.
- Evo ja ću da te grlim, a ti urlaj na mene. Ajde, urlaj dok te grlim - bila je ironična Teodora.
- Od juče me nisi ceo dan zagrlila - rekao je Bebica.
- Ceo dan smo zajedno - rekla je Teodora.
- Ne želim više da imam komunikaciju, to je to - rekao je Bebica.
- Ti ako sad prekineš komunikaciju sa mnom, nećemo je imati više do kraja - rekla je Teodora.
Autor: N.Panić