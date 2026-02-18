AKTUELNO

Zadruga

Muškarac može da je kontroliše: Luka jedva dočekao da Aniti vidi leđa, pa brže-bolje izogovarao Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ako Anita ovo sazna, biće haos!

Milena Kačavenda i Luka Vujović iskoristili su priliku kada je Anita Stanojlović izašla iz pušionice da izogovaraju Aneli Ahmić, te su shvatile da joj je glavni problem što više ne može da se folira i što nema temu.

- Ona kad je u vezi, muškarac i može da je malo kontroliše, ali ovako kad je sama onda se svađa sa svima - rekao je Luka.

pročitajte još

Čim Bebice nema, njih dvoje kreću u akciju: Đukić i Teodora iskoristili novu priliku da komuniciraju! (VIDEO)

- Zato što nema temu - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svi su je odjavili, ne znam koji joj je đavo - rekao je Luka.

pročitajte još

Ušuškali se kao nekad u izolaciji: Bebici bi srce stalo kad bi video kako su Teodora i Filipa zaspali! (VIDEO)

- To je ona, ne može više da izdrži. Folirala se dve godine, posle više ne može - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dočekao da vidi Aniti leđa! Luka video da nema Anite, pa brže-bolje s Asminom prokomentarisao Aneli (VIDEO)

Zadruga

SAMO ŠTO SE NE POMIRE! Aneli i Alibaba započeli NOVI FLERT, on joj ljubomoriše zbog Luke! (VIDEO)

Zadruga

Dočekao da Aneli vidi leđa! Luka ugledao Anitu, pa joj se brže-bolje obratio (VIDEO)

Zadruga

Pored ovakvih prijatelja, neprijatelji joj ne trebaju: Jovana otrčala kod Majine ljute suparnice, pa je napljuvala za sve pare! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da joj odoli: Luka jedva dočekao da priča sa Majom, Anita mu pala u drugi plan! (VIDEO)

Zadruga

Odrukala sve tajne: Aneli otkrila kako joj je Janjuš izjavljivao ljubav, on pobeseno! (VIDEO)