Muškarac može da je kontroliše: Luka jedva dočekao da Aniti vidi leđa, pa brže-bolje izogovarao Aneli! (VIDEO)

Ako Anita ovo sazna, biće haos!

Milena Kačavenda i Luka Vujović iskoristili su priliku kada je Anita Stanojlović izašla iz pušionice da izogovaraju Aneli Ahmić, te su shvatile da joj je glavni problem što više ne može da se folira i što nema temu.

- Ona kad je u vezi, muškarac i može da je malo kontroliše, ali ovako kad je sama onda se svađa sa svima - rekao je Luka.

- Zato što nema temu - rekla je Milena.

- Svi su je odjavili, ne znam koji joj je đavo - rekao je Luka.

- To je ona, ne može više da izdrži. Folirala se dve godine, posle više ne može - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić