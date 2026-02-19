AKTUELNO

Zadruga

Definitivni kraj?! Asmin misli da Maja ne sme da načini korak prema njemu zbog Stanije, ona jasna i striktna: On nije moj partner... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Zašto se Maja boji biti sa tobom nasamo, Maja kaže da se s tobom poklopila energetski, da si joj prezanimljiv, da bi uvenula da nisi u rijalitiju, a onda joj je problem nasamo izolacija sa tobom - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Želim pre svega da čestitam Nori rođendan...Mislim da Maja beži od istine i ne može da se nosi sa mnom, ja sam predominantan. Ovo jutros što je bilo, Maja zna da joj nikada ništa ne bih uradio, ne bih joj ni reč rekao...Uroš je bio problem, ali se nečega boji, da li Stanije, da li osude, ne znam... - rekao je Asmin.

- Meni ovde ništa nije smešno, da se razumemo, danas sam vrlo jasna bila. Ne treba meni izolacija da bi mene nešto spajalo. Niti ću imati bilo kakvu komunikaciju, pogotovo posle onoga jutros. On je jasno rekao da će sve stvari da mi pobaca i da nemam prilazak izolaciji. Ovo nije ničiji rijaliti, ovo je rijaliti Velikog šefa. Ja sam se vratila u izolaciju da ispoštujem ovu kuću. On nije moj partner... - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Ona te napravila, a sad je pljuješ: Sunčica očitala Alibabi lekciju zbog vređanja Stanije, on hladan kao led! (VIDEO)

Zadruga

On misli da imam moć manipulacije: Sofija ogolila dušu nakon razgovora sa Terzom, pa priznala da nikada nije imala zle namere prema njemu! (VIDEO)

Domaći

PREPIRKAMA NEMA KRAJA! Aneli pokušala da uveri Asmina da ne oseća ništa prema njemu, on je matirao: Bolje da ne pričam! (VIDEO)

Zadruga

Ne mislim da je zaljubljen: Kačavenda striktna o odnosu sa Janjušem, Matora progovorila: Sve više i više sam sigurnija u... (VIDEO)

Zadruga

DEFINITIVNI KRAJ! Janjuš ogolio dušu o osećanjima prema Aneli, stavili tačku na njihovu vezu, Ahmićeva ga matirala činjenicama: Da on skine ljagu koju

Zadruga

Netrpeljivost raste! Maja i Asmin se ponovo posvađali, Anita priznala da li misli da je Aneli blati jer Anđelo neće da bude s njom (VIDEO)