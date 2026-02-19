Definitivni kraj?! Asmin misli da Maja ne sme da načini korak prema njemu zbog Stanije, ona jasna i striktna: On nije moj partner... (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Zašto se Maja boji biti sa tobom nasamo, Maja kaže da se s tobom poklopila energetski, da si joj prezanimljiv, da bi uvenula da nisi u rijalitiju, a onda joj je problem nasamo izolacija sa tobom - glasilo je pitanje.

- Želim pre svega da čestitam Nori rođendan...Mislim da Maja beži od istine i ne može da se nosi sa mnom, ja sam predominantan. Ovo jutros što je bilo, Maja zna da joj nikada ništa ne bih uradio, ne bih joj ni reč rekao...Uroš je bio problem, ali se nečega boji, da li Stanije, da li osude, ne znam... - rekao je Asmin.

- Meni ovde ništa nije smešno, da se razumemo, danas sam vrlo jasna bila. Ne treba meni izolacija da bi mene nešto spajalo. Niti ću imati bilo kakvu komunikaciju, pogotovo posle onoga jutros. On je jasno rekao da će sve stvari da mi pobaca i da nemam prilazak izolaciji. Ovo nije ničiji rijaliti, ovo je rijaliti Velikog šefa. Ja sam se vratila u izolaciju da ispoštujem ovu kuću. On nije moj partner... - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić