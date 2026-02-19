Opa! Đukić progovorio o odnosu s Teodorom, Viktor porastao poput kvasca zbog Anelinih pohvala (VIDEO)

AKTUELNO

Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Teodori Delić i Filipu Đukiću.

- Zašto lepo ne blejite malo u Odabranima da odmorite malo mozak - glasilo je pitanje.

- Prilagodio sam se njima...Meni Bebica ne smeta, oni pričaju svoje, ali kada se svađaju, je*ote, nije mi prijatno što moram to da slušam. Kad pričaju normalno, neka se grle ili šta već, ali ne želim da vučem - rekao je Đukić.

Sledeće pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Da je Viktor stariji desetak godina da li bi bio onda tvoj tip?! Opiši nam malo kakav je - glasilo je pitanje.

- Bio bi definitivno moj tip...Viktor nema manu, izgleda lepo, zgodan je. Ima sve što muškarac treba da ima, ponašanje, poštovanje, sve - rekla je Aneli.

- Bilo koja da govori o meni, naravno da imponuje, pa svakom muškarcu. Drago mi je što dosta devojaka ima takvo mišljenje...Kakve veze ima što sam zauzet?! - rekao je Viktor.

- Ja mislim za sebe da sam lepa, naravno da jesmo lep par - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

