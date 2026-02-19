Pokušao da je ukanali, ali uzalud! Anđelo pecnuo Matoru preko Alekseja, ona mu uzvratila duplo: Jesam, pričala sam, ali nisam htela da joj se ODUZME DETE (VIDEO)

Raskrinkavanje!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Jovani Tomić Matoroj.

- Da li si srećna jer imaš sreće što nema puno mesta u Odabranima pošto ste sledeći bili ti i Anita - glasilo je pitanje.

- Ma ja sam rekla, Dragana i ja smo pričale da postoji mogućnost da mene vežu sa njom, a nju sa Lukom, Janjušem, Terzom ili bilo kim. Ja bih prihvatila zadatak, ja da gubim pare, ne pada mi na pamet - rekla je Matora.

- E, ti pričaj da voliš da ti se guraju tri prsta u du*e - dobacila je Anita Anđelu.

- Okej, jesam pričala kako kaže Anđelo, ali nikada nisam htela da joj se oduzme dete. Ona i ja nikada nismo imale svađu, a da je Aleksej tu - rekla je Matora.

- Ja nisam učestvovao u tome da otac ne izvede dete iz porodilišta - rekao je Anđelo.

- Jeste, istina, ja sam za svoje postupke stajala ovde i trpela, ali se nisam ljigavo vadila na pitanja - rekla je Matora.

Sledeće pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Želiš li Teodoru vratiti na pravi put?! Obećaj nam - glasilo je pitanje.

- Nema šta ja da vraćam, sebe ne mogu, a ne nekog drugog...Muškarac i žena treba sami da se promene i da skapiraju šta odgovara, a šta ne. Čim neko mora da ti govori, to je ku*čina - rekao je Đukić.

Sledeće pitanje bilo je za Draganu Stojančević.

- Zašto nisi odgovorila Janjušu kada je rekao i vređao Matoru da ti je ona uništila porodicu - glasilo je pitanje.

- Jesam odgovorila, rekla mi je da se ne mešam i da ćutim. Moja porodica nije umešana, moja porodica nema veze s ovim, niti ona uništava moju porodicu - rekla je Dragana.

- Ja mislim da je rekla...Ona je mene ućutkivala, to sam joj jedino zamerila da me ne ućutkuje. Možda nije rekla glasno, ali mislim da je rekla - rekla je Matora.

Za Vanju Prodanović je bilo naredno pitanje.

- Zašto dozvoljavaš da te bilo ko u kući ponižava i da, top si par sa Ivanom Marinkovićem - glasilo je pitanje.

- Ne doživljavam to kao poniženje, jer znaš kao, nije šta kaže, nego ko kaže. Ja bih volela da dobijem taj poriv da me neko iznervira...Kako se odgovara na takve stvari?! Ja ne umem na to da odgovaram, stvarno - rekla je Vanja.

- Slažem se...Primećivao sam to kod Vanje, slažem se da je neiskorišćena u tom smislu, ali to je ona. Malo pre je htela nešto da prokomentariše, ali ona nema taj ustaljeni tajming kada treba - rekao je Ivan.

- Malo sam sramežljiva, uhvati me tako tema - rekla je Vanja.

Sledeće pitanje bilo je ponovo za Draganu.

- Da li stvarno misliš da smo zaboravili kako si prošle godine pričala o vezi tebe i Janjuša i vređala je (Aneli) kako si ti jedina išla kući kod njega - glasilo je pitanje.

- Ja i sada ne govorim nijednu ružnu reč o njemu, samo sam rekla za taj peškir da sam videla kod njega, a tada se dopisivala sa njim - rekla je Dragana.

- Ne mogu da se setim, pričala je da je Kruna htela da baci peškir, ali ne mogu da se setim - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić