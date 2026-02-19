Izgoreo od ljubomore! Viktor poludeo zbog Mine i Terze, reagovao usred progama: Ajde foliraj se... (VIDEO)

Drama!
U toku je specijalan zadatak za parove koji su vezani ljubavnim lisicama. Voditeljka Maša Mihailović sa takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu bila je u diskoteci, a učesnici koji se bore danas su na tečkim mukama.
Naime, jedan učesnik morao je da legne na krevet i na sebe stavi keksiće, dok njegov partner s kojim je vezan s povezom na očima treba što više da pojede.
Na red su došli Mina Vrbaški i Borislav Terzić Terza, a njihovi trenutni partneri Sofija Janićijević i Viktor su pažljivo pratili šta rade.
Terza i Mina su se dogovorili da će on jeste samo sa Mininih nogu, ali je svakako bio odlično raspoložen i đuskao je sve vreme.
- Ajde foliraj da ne možeš da gutaš, neprijatnoje - dobacio je Viktor.
Autor: A. Nikolić