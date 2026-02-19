AKTUELNO

Zadruga

Nova poniženja, nova naređenja! Teodora više ne može da smisli Bebicu, sve ga više tretira kao kera! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Poludela!

Teodora Delić nastavila je prema Nenadu Macanoviću Bebicu da se ponaša kao prema keru, ali čini se da njemu nije toliko teško palo obzirom da je trčkarao i ispunjavao sve zadatke koje mu je zadala.

- Sipaj mi tople vode odmah - rekla je Teodora.

- Evo - rekao je Nenad.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nenade, hladna voda kao led ledeni. Ajde nađi mi brufen - rekla je Teodora.

- Nema niko - rekao je Bebica.

- Kako nema niko u kući bre j*bte? Nađi mi, lik mi sipao hladnu vodu - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

