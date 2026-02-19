Nova poniženja, nova naređenja! Teodora više ne može da smisli Bebicu, sve ga više tretira kao kera! (VIDEO)

Poludela!
Teodora Delić nastavila je prema Nenadu Macanoviću Bebicu da se ponaša kao prema keru, ali čini se da njemu nije toliko teško palo obzirom da je trčkarao i ispunjavao sve zadatke koje mu je zadala.
- Sipaj mi tople vode odmah - rekla je Teodora.
- Evo - rekao je Nenad.
- Nenade, hladna voda kao led ledeni. Ajde nađi mi brufen - rekla je Teodora.
- Nema niko - rekao je Bebica.
- Kako nema niko u kući bre j*bte? Nađi mi, lik mi sipao hladnu vodu - rekla je Teodora.
Autor: N.Panić