Savršeno je ležati sa monstrumom: Maja priznala da će joj se možda vratiti emocije prema Janjušu, takmičari umiru od smeha! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mnogima neće biti dobro!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Kakav je osećaj da posle toliko vremena ležiš u krevetu sa Jaškom, tim čuvenim monstrumom hahaha? - glasilo je pitanje.

- Savršen osećaj, ne pamtim da sam se skoro tako osećala. Možda mi se vrate emocije, budemo videli - rekla je Maja.

Naredno pitanje bilo je za Borislava Terzića Terzu.

- Kako bi reagovao da je Sofija vezana za Milana? - glasilo je pitanje.

- Verujem njoj, provodili bi vreme kao što i sad provodimo. Ja nemam problema s tim - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Marka Janjuševića Janjuša.

- Pričao si istinu o tvom i Anelinom odnosu, kakvo je sada stanje? - glasilo je pitanje.

- Naš odnos više ne postoji, nikada više nećemo imati komunikaciju - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slažem se - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

