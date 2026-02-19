Savršeno je ležati sa monstrumom: Maja priznala da će joj se možda vratiti emocije prema Janjušu, takmičari umiru od smeha! (VIDEO)

Mnogima neće biti dobro!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Maju Marinković.
- Kakav je osećaj da posle toliko vremena ležiš u krevetu sa Jaškom, tim čuvenim monstrumom hahaha? - glasilo je pitanje.
- Savršen osećaj, ne pamtim da sam se skoro tako osećala. Možda mi se vrate emocije, budemo videli - rekla je Maja.
Naredno pitanje bilo je za Borislava Terzića Terzu.
- Kako bi reagovao da je Sofija vezana za Milana? - glasilo je pitanje.
- Verujem njoj, provodili bi vreme kao što i sad provodimo. Ja nemam problema s tim - rekao je Terza.
Naredno pitanje bilo je za Marka Janjuševića Janjuša.
- Pričao si istinu o tvom i Anelinom odnosu, kakvo je sada stanje? - glasilo je pitanje.
- Naš odnos više ne postoji, nikada više nećemo imati komunikaciju - rekao je Janjuš.
- Slažem se - rekla je Aneli.
Autor: N.Panić