Bebica uskoro neće smeti ni da jede: Teodora napravila frku da sazna koliko je smazao čokoladica! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Đukić nije mogao da se ne nasmeje!

Teodora Delić odmah posle emisije iskoristila je priliku da proveri Nenada Macanovića Bebicu koliko je čokoladica pojeo, a ona je digla frku jer je bila sigurna da je slagao.

- Ko zna koliko si pojeo tih čokoladica - rekla je Teodora.

- Anđelo, koliko sam pojeo čokoladica? - upitao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisi - rekao je Anđelo.

- Pitaj brata lažova, baš će on da kaže - rekla je Teodora.

- Stvarno nije - dodao je Anđelo.

- On krije i od tebe da jede, j*bote - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

