Bebica uskoro neće smeti ni da jede: Teodora napravila frku da sazna koliko je smazao čokoladica! (VIDEO)

Đukić nije mogao da se ne nasmeje!

Teodora Delić odmah posle emisije iskoristila je priliku da proveri Nenada Macanovića Bebicu koliko je čokoladica pojeo, a ona je digla frku jer je bila sigurna da je slagao.

- Ko zna koliko si pojeo tih čokoladica - rekla je Teodora.

- Anđelo, koliko sam pojeo čokoladica? - upitao je Bebica.

- Nisi - rekao je Anđelo.

- Pitaj brata lažova, baš će on da kaže - rekla je Teodora.

- Stvarno nije - dodao je Anđelo.

- On krije i od tebe da jede, j*bote - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić