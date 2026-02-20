AKTUELNO

Zadruga

JA VERUJEM DA ME NE VOLI, ALI TI NE: Aneli ponosno istakla da je Anitina BOLNA RANA, Stanojlovićeva negira da sumnja u iskrenost Lukinih emocija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na sve strane!

U novom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju kako se Aneli Ahmić obratila Luki Vujoviću kada je dobila šampanjac, te ga je zvala da nazdrave.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo, ovde se može čuti kako Aneli mene zove da popijemo zajedno šampanjac. Ona je mene prva peckala - kazao je Luka.

- Ona ne može da se pomiri sa tim da se zgadila Luki. To se desilo onda kada je širila noge u hotelu - dodala je Anita.

- Zamislite da sam pristao na zadatak? Šta bi onda sve Aneli izmišljala da sam radio - kazao je Luka.

- Anita opet sebe zavarava. Večeras se uverila da je Luka imao potrebu da se nas dvoje vežemo - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, da li misliš da je tebe Luka poštovao više? - upitala je voditeljka.

- Da, mislim. To je i više nego jasno - odgovorila je Aneli.

- Aneli boli to što zna da je Luka sada mnogo bolji prema meni, nego prema njoj - rekla je Anita.

- Anita sada ide na to da ja njih provociram, a ja to ne radim - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da je Aneli bila njemu tu samo da bi se ''praznio'' - rekla je Anita.

- Ja sam Aneli voleo. Prelazio sam preko svega do momenta sa Asminom - kazao je Luka.

- Ja verujem da on mene više ne voli, ali Anita je ta koja ne veruje u to - kazala je Aneli.

- Između Aneli i Luke nema ljubavi, samo rijaliti dokazivanje. Ona govori kako veruje u to da je Luka ne voli, a danima ovde govori kakav je bio prema njoj i provocira. Ja sam odmah rekla da nije tako kako Aneli govori. Aneli je izgorela jer spava u krevetu sama, kadrirani su parovi. Pokrije se ćebetom i cunja, nije raspoložena i to joj veoma teško pada - kazala je Milena.

- Ovde sam saglasna sa Kačavendom. Luki je prema Aneli samo ostala sujeta, jer imaju oboje potrebu jedno drugom da se dokazuju, a on je u vezi novoj. To ljubav nije, da se razumemo. Deluje nekako da Aneli pokušava da dokaže da je Luka voli, ne znam zašto - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

