GAĐALA ME JE, HISTERISALA, IMALA BROJNE PREBAČAJE! Anđelo izneo ŠOK tvrdnje na Anitin račun, ona zatražila poligraf, pa zaurlala iz petnih žila: LOMIO MI JE PALICOM STAN PRED DETETOM! (VIDEO)

Rat nekadašnjih partnera u punom jeku!

U novom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju žestoku verbalnu raspravu Luke Vujovića i Anite Stanojlović zbog Aneli Ahmić.

- Meni nije bilo normalno da se neko vezuje, skidaju stvari sa nekog ko nije naš partner - rekla je Anita.

- Anita, ja prva nisam bila za to. Međutim, moraš da shvatiš da ispada da nikako ne veruješ svom dečku - dodala je Mina.

- Meni je preče da moja devojka nema reakciju ovakvu, nego da viče. Anita treba da dobije 25. sad, videćemo da li je besna ovoliko bila jer treba da dobije. Možda je i udrugom stanju, ne bih voleo da ako jeste, gleda mene pored neke druge devojke - rekao je Luka.

- Luka, ovo sada je bio pravi izliv ljubomore - dodala je voditeljka.

- Ne može on da bude pored druge devojke! Ne može nikako da bude pored druge devojke, nikako - kazala je Anita.

- Aneli je Anitu često provocirala, zato je Anita besno reagovalo, to je pravi razlog - kazao je Luka.

- Ovo je samo jedan deo šta sam ja proživeo napolju sa Anitom. Desila se jedna situacija pred kraj našeg odnosa, ovo je samo delić njene histerije. Gađala me je, histerisala, imala je brojne prebačaje. Luki se nije unosila u facu, a meni jeste. Nisam moglao da izađem iz stana kada sam želeo sve to da izbegnem. Sve ovo je delić onoga kroz šta sma ja prolazio - rekao je Anđelo.

- Žrtvice jedna, mogla bih da odem na poligraf i dokažem da lažeš - dodala je Anita.

- Ja govorim istinu. Mogao bih mnoge stvari da kažem, ali ne bih da ispadne da kvarim njihovu vezu. Nije mi jasno kako je sa dečkom za kog govori da nije voleo Aneli, a pravio joj je dete, a sada sa Anitom pravi dete, kako ne sumnja u njega?! - rekao je Anđelo.

- To je isto kad si ušao u odnos sa njom, a mislio si da mene nije volela. Anita je devojka koja je želela da se ub*je zbog Marka Markovića. Znala sam da je opsesivna i kakav je njen karakter - rekla je Matora.

- Anđelo, psihopato! Lomio si mi stan palicom pred detetom. Na poligraf mogu da odem da to dokažem - kazala je Anita.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.