Luka pokušao da ponizi Anđela, Aneli MU STALA NA PUT! Brani Rankovića IZ PETNIH ŽILA: Ti i tvoja majka ste prihvatali PARE OD PODRŠKE! (VIDEO)

Rat bivših partnera oko Rankovića!

Odabrani učesnici danas nominuju, a sledeći je na red došao Luka Vujović, koji je nominovao Anđela Rankovića.

- Kad smo već kod toga pozdrav za Volkova. Ona je rekla da joj je pisao napolju, da je jedan voditelj dao broj. Rekla je da su joj dva učesnike iz sedmice i iz osmice pisala, ona im je rekla da ne želi ništa s njima, ne igra rijaliti, onda je rekla Volkovu: "Batali me, ne poznajem te"... Ja ću nominovati osobu koja ponižava moju devojku, Anđelo je mnogo loš čovek. On je u sedmici pristao da bude sa devojkom, koja je bila venčana sa drugom devojkom. Ako tako gleda ljude po prethodnim postupcima, onda je znao da to neće da prihvati njegova porodica, znači ušao je sa njom iz rijalitija. Ona je tu osobu ludo zavolela, a on se ismejavao i trudnoj ženi pisao. On nije zabavan, nije ni objektivan, samim tim što neće da zaštiti Teodoru. A prihvatao vaučere kad nisu bili u vezi - rekao je Luka.

- Što si ti prihvatao pare od podrške i ti i tvoja majka, idi kradi patike, kradi patike - povikala je Aneli.

- Idi i ti u zaru pa kradi, šalji drugarici kod da dobiješ 30 posto - rekao je Vujović.

- Nisi imao eura jednog, kako ćeš platiti ljudima, ja ti sigurno neću davati. Ljudi misle da će zarađivati na Tik-Toku, to je Lukin mozak Anitin mozak, to su oni ovde izjavili. Mene je Luka četiri puta udarao, ponašao se nasilnički, a sad priča da je Anđelo razvaljivao stan, razlika je kad razvaljuje stan, a drugo kad udaraš devojku - rekla je Aneli.

- Ja sam bio u zatvoru, nije trebalo da bude sa mnom. Ja o njoj neću pričati, ona je najbolja žena... Anita je bila sa svojim detetom na more, a ima osoba koje nisu imale vremena da idu na more sa svojim detetom - rekao je Luka.

- Ti si taj koji nije otišao na more sa svojim detetom - rekla je Aneli.

Autor: R.L.