Opšti haos u Odabranima! Teodora pokušava da opere Bebičnin obraz, Miki joj pred svima očitao lekciju! (VIDEO)

Žestoko!

Teodora Delić dobila je sledeća reč za Nominovanje.

-Za razliku od tebe koja je sve ono noćas rekla, za koga si se brinula da je ugrožen? Rekla si da se bojiš da ne udari Fiipa. Miki nema veze s tobom i razmišlja drugačije - rekao je Ivan.

- Stavio mu je jastuk i provocirao je - rekla je Teodora.

- Je l' znači da svi moramo da ga prebijemo jer sve nas provocira? - pitala je Milena.

- Tako je, provocira i mene i nisam ništa uradila - rekla je Teodora.

- On je toliko nervozan zbog tebe jer mu ne daš da ti kaže šta ima i onda ispadne to sa Urošem - rekao je Luka.

- Ja stvarno nisam osetio sa njegove strane netrpeljivost - rekao je Filip.

- Filip lepo iskalkuliše sa njim i spusti loptu - rekla je Teodora.

- Ti si rekla da se brineš da se on ne diskvalifikuje udarcem na Filipa, a ovo te boli k*rac - rekao je Ivan.

- Ne možeš da se osećaš ugroženo - rekla je Teodora,

- Rekao sam da se ljudi osećaju ugroženom zbog psihopate - rekao je Miki.

- Nominovaću Uroša koji je isprovocirao Nenada - rekla je Teodora.

Odabrani su na kraju nominovali Anđela Rankovića i Nenada Macanovića Bebicu, koji su imali po dva njihova glasa.

Autor: A.Anđić