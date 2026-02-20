Ne može da podnese njegovo postojanje: Teodora pokušala da OTERA Bebicu, MIR sa Filipom joj bitniji od svega! (VIDEO)

Žestoka svađa!
Nakon blage svađe sa Bebicom, Teodora i Filip su se odvojili na garnituri, ali im se ubrzo pridružio i on. Njegov dolazak očigledno nije prijao Teodori, te je pokušala da ga otera.
- Ako se osećaš kao višak slobodno idi, ja te ne držim - rekla je Teodora.
- Tako se osećam! Ti si takva od ručka... Nemoj da mi se obraćaš - rekao je Bebica.
- Ti se meni obraćaš kad kažem da se iskuliramo za naše dobro. Ti se blamiraš i ti blamiraš mene - rekla je Teodora.
- Pored svega što je bilo ti meni pričaš o blamovima - rekao je Bebica.
- Opet mi prebacuješ - rekla je Teodora.
- Ti mene blamiraš - rekao je Bebica.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić