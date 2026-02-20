AKTUELNO

Zadruga

Ne može da podnese njegovo postojanje: Teodora pokušala da OTERA Bebicu, MIR sa Filipom joj bitniji od svega! (VIDEO)

Žestoka svađa!

Nakon blage svađe sa Bebicom, Teodora i Filip su se odvojili na garnituri, ali im se ubrzo pridružio i on. Njegov dolazak očigledno nije prijao Teodori, te je pokušala da ga otera.

- Ako se osećaš kao višak slobodno idi, ja te ne držim - rekla je Teodora.

- Tako se osećam! Ti si takva od ručka... Nemoj da mi se obraćaš - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti se meni obraćaš kad kažem da se iskuliramo za naše dobro. Ti se blamiraš i ti blamiraš mene - rekla je Teodora.

- Pored svega što je bilo ti meni pričaš o blamovima - rekao je Bebica.

- Opet mi prebacuješ - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti mene blamiraš - rekao je Bebica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

