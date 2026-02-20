AKTUELNO

Zadruga

Ne sme da prizna da želi raskid?! Teodora jednom rečenicom podgrejala sumnje, pa uspešno oterala Bebicu od sebe i Filipa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica ne prestaju da svojim raspravljanjem.

- Šta te tačno usrećilo pa si dobio taj osmeh? - pitala je Teodora.

- Kad se normalno ponašaš prema meni ja sam normalan - rekao je Bebica,.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja znam šta tebe čini srećnim, ali neću reći jer će ispasti drugačije. Osećaš tračak neke nade u sebi - rekla je Teodora.

- Koje nade?

- Neću da kažem jer ću tebe poniziti. Ne mogu da budem normalna kad si dolazio i obletao oko našeg kreveta, a onda si udario Uroša - rekla je Teodora. - rekla je Teodora.

- Ja nisam obletao, ti si me zvala - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti i Anita ste isti - rekla je Teodora.

- Ja sam rešio šta ću - rekao je Bebica, nakon čega je otišao u toalet.

- Odlatiš kad ne smeš da čuješ istinu - dobacila je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Prvo ga pedalirala, pa mu se umiljava: Aneli ni sama ne može da odluči da li želi da priča s Janjušem ili ne! (VIDEO)

Zadruga

Besna kao ris: Dragana zapenila na Matoru zbog pomirenja s Lukom, Janjuš siguran da želi raskid! (VIDEO)

Zadruga

Ni sama sebe ne razume: Boginja priznala da je Đukić povredio kao niko, ali spremna da mu da još jednu šansu! (VIDEO)

Zadruga

Ugasila mu svaku nadu: Kačavenda oduvala Mikija Dudića, ne želi ni da čuje za vezu s njim! (VIDEO)

Zadruga

Ne gasi vređalicu: Teodora bez prestanka proziva Bebicu pored Filipa! (VIDEO)

Zadruga

Netrpeljivost raste: Ivan stavio jednim gestom do znanja da je ne želi blizu sebe (VIDEO)