Ne sme da prizna da želi raskid?! Teodora jednom rečenicom podgrejala sumnje, pa uspešno oterala Bebicu od sebe i Filipa! (VIDEO)

Preokret!
Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica ne prestaju da svojim raspravljanjem.
- Šta te tačno usrećilo pa si dobio taj osmeh? - pitala je Teodora.
- Kad se normalno ponašaš prema meni ja sam normalan - rekao je Bebica,.
- Ja znam šta tebe čini srećnim, ali neću reći jer će ispasti drugačije. Osećaš tračak neke nade u sebi - rekla je Teodora.
- Koje nade?
- Neću da kažem jer ću tebe poniziti. Ne mogu da budem normalna kad si dolazio i obletao oko našeg kreveta, a onda si udario Uroša - rekla je Teodora. - rekla je Teodora.
- Ja nisam obletao, ti si me zvala - rekao je Bebica.
- Ti i Anita ste isti - rekla je Teodora.
- Ja sam rešio šta ću - rekao je Bebica, nakon čega je otišao u toalet.
- Odlatiš kad ne smeš da čuješ istinu - dobacila je Teodora.
Autor: A.Anđić