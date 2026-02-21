Bukti rat Aneli i Maje: Teške prozivke sevaju sa svih strana, Ahmićeva jedva dočekala da se obrati Filipu Caru! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić, koja se bez prestanka prepucavala sa Majom Marinković.

- Neka moji fanovi slikaju lepoticu i lemurijada neka gori - rekla je Maja.

- Verovatno dotični(Filip Car) i ja sad imamo istog lemura. Ja sam ceo dan bila u katastrofalnom raspoloženju jer nisam sa ćerkom, a ona je ustala da me provlači kako sam bila ljubomorna. Ja da se povežem sa Filipom ja bih njega sad zavela jer sam ja svakog muškarca zavela - govorila je Aneli.

- Nije odgovorila na pitanje zbog čega Maja kaže da je loša majka jer je petorica razvlače, pa nema odgovora. Tu su bili Asmin, Filip, Anđelo, Janjuš, a sad se prešaltala i na Viktora - dodala je Maja.

- Ja ću da budem bogougodna. Da li rat mora da bude nekoga da izazivam? Polako, videćete - dodala je Ahmićeva.

- Kad si shvatila da je Maja odlepila za Alibabom i da leži sa Janjušem da bi ga provocirala? - pitao je Darko.

- Danas sam razmišljala da li je lemur problem ili Asmin. Danas kad sam sedela sa njim rekla sam mu da ću lako da mu vratim Maju. Ona zna kad joj Asmin ne da malo pažnje da ona spava 24 sata - govorila je Aneli.

- Bolje da spavam i budem ovakva lepotica nego da prodajem svoje dete zarad rijalitija - rekla je Maja.

- Šta ti se Maja poveravala za Desingericu? - pitao je voditelj.

- Ona je meni tad rekla za Filipa jer sam sve vreme govorila da postoj strast. Mi smo se sprdale za Desingericu i govorila mi je da sam luda i radila je ono njeno očima. Nije mi direktno rekla, ali mi je isto rekla kao i za Filipa što se ispostavilo da je istina. Ja sam rekla i od spolja da znam za Desingericu - govorila je Aneli.

Autor: A. Nikolić