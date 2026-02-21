AKTUELNO

Zadruga

Koliko si ljubomoran: Kačavenda istripovala najveću zavodnicu Elite, Janjuš je ugasio očas posla! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šou!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Marka Janjuševića Janjuša kako bi prokomentarisao Milenu Kačavendu.

pročitajte još

Ide joj para na uši: Kačavneda postala osetljiva na Mikijev prljav humor, napravila karambol zbog dve šalje! (VIDEO)

- Milena je sve ovo isto radila sa Samirom, apsolutno sve isto. Njoj smetaju Mikijeve fore, a drpala se tamo s njim u krevetu. Ona se nije nasmejala iskreno otkad je ušla u ovaj rijaliti, a na silu se danas posvađala sa Mikijem - rekao je Janjuš.

- Koliko si ti ljubomoran - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako da ne, dečko je previše fin prema njoj i kulturan. Žena je bolesna, ona ne dozvoljava da iko kaže bilo šta. Smučila mi se žena sa ponašanjem, toliko si postala negativna i prgava. Maltretiraš momka ovde, žena se istripovala. Odjednom ti je dunulo kao da se ti naljutiš, a sećaš se šta sam ja njoj sve govorio. Spominje mi Draganu svaki dan, po ceo Božiji dan - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Da smo napolju, ostavila bih ga: Palo priznanje Teodore Delić! Bebicu umalo u grob oterala, ne može očima da ga gleda (VIDEO)

- Znaju gledaoci da ja sa dotičnim ne razgovaram - rekla je Milena.

- Kunem ti se u majku da je ovo poslednja na svetu, pre bih dao da me Bebica j*be nego da budem s njom u nekom odnosu - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Breskvice i kajsijice! Janjuš komentarisao Sarine prirodne grudi, ona se rastopila! (VIDEO)

Zadruga

Možda mu smetaju klipovi: Kačavenda sve ubeđenija da je Janjuš ljubomoran na nju i Dudića! (VIDEO)

Zadruga

Smislili novu paklenu taktiku: Takmičari ni ne slute šta ih čeka, Janjuš i Toša će ih namagarčiti kao budale! (VIDEO)

Zadruga

Urnebesno: U ovim izdanjima niste videli najveće zavodnike iz Elite, smeh do suza! (VIDEO)

Zadruga

EKSPRESNO! Milena očas posla rešila Mikija viška odeće, njemu umalo pala vilica! (VIDEO)

Zadruga

To je naša utešiteljka, zeka srećko: Luksa ne čudi što je Sara završila u Borinom krevetu, odmah je napljuvao! (VIDEO)