Koliko si ljubomoran: Kačavenda istripovala najveću zavodnicu Elite, Janjuš je ugasio očas posla! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Marka Janjuševića Janjuša kako bi prokomentarisao Milenu Kačavendu.

- Milena je sve ovo isto radila sa Samirom, apsolutno sve isto. Njoj smetaju Mikijeve fore, a drpala se tamo s njim u krevetu. Ona se nije nasmejala iskreno otkad je ušla u ovaj rijaliti, a na silu se danas posvađala sa Mikijem - rekao je Janjuš.

- Koliko si ti ljubomoran - rekla je Milena.

- Kako da ne, dečko je previše fin prema njoj i kulturan. Žena je bolesna, ona ne dozvoljava da iko kaže bilo šta. Smučila mi se žena sa ponašanjem, toliko si postala negativna i prgava. Maltretiraš momka ovde, žena se istripovala. Odjednom ti je dunulo kao da se ti naljutiš, a sećaš se šta sam ja njoj sve govorio. Spominje mi Draganu svaki dan, po ceo Božiji dan - rekao je Janjuš.

- Znaju gledaoci da ja sa dotičnim ne razgovaram - rekla je Milena.

- Kunem ti se u majku da je ovo poslednja na svetu, pre bih dao da me Bebica j*be nego da budem s njom u nekom odnosu - rekao je Janjuš.



